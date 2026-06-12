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Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan održava konferenciju za medije na kojoj će predstaviti predloge zakonodavnih izmena, među kojima je i uvođenje doživotnog zatvora.

Iz Ministarstva su najavili da će Habijan predstaviti predloge u tri pravca zakonodavnih izmena. Detalji za sada nisu objavljeni, ali jedna od ključnih najavljenih promena odnosi se na uvođenje doživotnog zatvora.

O takvoj kazni počelo se intenzivno govoriti nakon ubistva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Za njegovo ubistvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je i ranije bio osuđen za ubistvo.

1/4 Vidi galeriju Ubica Kristijan Aleksić iz Drniša. Ubio dečaka Luku M. koji je radio kao dostavljač hrane. Foto: Radio Drniš printscreen

Ubistvo u Drnišu pokrenulo raspravu

Luka Milovac ubijen je 16. maja na terasi porodične kuće u Drnišu. Prema policiji, osumnjičeni je u njega pucao iz vatrenog oružja, a mladić je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Aleksiću je određen istražni pritvor, a nakon saslušanja objavljeno je da je priznao delo, ali da nije pokazao kajanje.

Policija ga je prijavila za teško ubistvo, za koje je prema važećem zakonu predviđena kazna dugotrajnog zatvora. Slučaj je izazvao snažnu reakciju javnosti i otvorio pitanje funkcionisanja sistema, posebno zato što je Aleksić već imao težak krivični dosije.

Luka Milovac Foto: Društvene Mreže

Habijan ranije najavio strože kazne

Habijan je nakon ubistva u Drnišu rekao da se razmatraju izmene zakona, uključujući mogućnost uvođenja doživotnog zatvora. Govorio je i o potrebi boljeg nadzora osoba koje su počinile teška krivična dela.

Kristijan Aleksić Foto: Printskrin You Tube/RTL

Ministar je tada poručio da krivično pravo dolazi na kraju represije, ali i da je pitanje kako sistem ranije prepoznaje i nadzire osobe koje mogu predstavljati opasnost.

- Svrha sankcionisanja je odvraćanje od počinjenja krivičnih dela - rekao je ranije Habijan.

- Sastala se deset ili 11 puta, čak i vikendom. Radilo se na izmenama brojnih zakona koje predstavljamo. Želim naglasiti da su izmene i dopune posledica nemilog događaja iz Drniša. Kao što sam rekao tada, morali smo napraviti sve da se tako nešto više ne ponovi. Na nama je odgovornost. I ovo ne znači da naš posao s ovim staje - rekao je Habijan pa predstavio ključne tačke zakonskih izmena.