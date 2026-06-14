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Dvojica hrvatskih pomoraca, koji su bili deo posade kontejnerskog broda MSC Francesca, zaplenjenog krajem aprila u Ormuskom moreuzu, stigla su u Hrvatsku nakon višenedeljne neizvesnosti, izvestili su u nedelju iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

Njihov povratak organizovalo je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske, koje je od početka incidenta pratilo razvoj situacije i bilo u kontaktu s nadležnim službama.

Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Slučaj MSC Francesca još je jednom upozorio na izazove i sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći na međunarodnim plovnim rutama, posebno u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti, poručili su iz Sindikata.

Dvojica hrvatskih pomoraca činila su deo posade na brodu MSC Francesca, kojeg je pri prolasku Ormuskim moreuzom zaplenio Iran.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) optužio je zaplenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulisali svojim navigacionim sistemima.

Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste moreuz na južnom kraju Zaliva posle američkih i izraelskih bombardovanja Irana u februaru, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u saobraćaju.

(Kurir.rs/Nacional)

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