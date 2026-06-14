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Dvojica hrvatskih pomoraca, koji su bili deo posade kontejnerskog broda MSC Francesca, zaplenjenog krajem aprila u Ormuskom moreuzu, stigla su u Hrvatsku nakon višenedeljne neizvesnosti, izvestili su u nedelju iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

Njihov povratak organizovalo je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske, koje je od početka incidenta pratilo razvoj situacije i bilo u kontaktu s nadležnim službama.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Slučaj MSC Francesca još je jednom upozorio na izazove i sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći na međunarodnim plovnim rutama, posebno u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti, poručili su iz Sindikata.

Dvojica hrvatskih pomoraca činila su deo posade na brodu MSC Francesca, kojeg je pri prolasku Ormuskim moreuzom zaplenio Iran.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) optužio je zaplenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulisali svojim navigacionim sistemima.