IRANCI OSLOBODILI DVOJICU HRVATSKIH MORNARA! Vratili se kućama za zaplenjenog broda u Ormuskom moreuzu
Dvojica hrvatskih pomoraca, koji su bili deo posade kontejnerskog broda MSC Francesca, zaplenjenog krajem aprila u Ormuskom moreuzu, stigla su u Hrvatsku nakon višenedeljne neizvesnosti, izvestili su u nedelju iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
Njihov povratak organizovalo je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske, koje je od početka incidenta pratilo razvoj situacije i bilo u kontaktu s nadležnim službama.
Slučaj MSC Francesca još je jednom upozorio na izazove i sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći na međunarodnim plovnim rutama, posebno u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti, poručili su iz Sindikata.
Dvojica hrvatskih pomoraca činila su deo posade na brodu MSC Francesca, kojeg je pri prolasku Ormuskim moreuzom zaplenio Iran.
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) optužio je zaplenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulisali svojim navigacionim sistemima.
Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste moreuz na južnom kraju Zaliva posle američkih i izraelskih bombardovanja Irana u februaru, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u saobraćaju.
(Kurir.rs/Nacional)