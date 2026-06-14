SUDAR BRODOVA KOD SPLITA, IMA MRTVIH! Isplivao snimak nesreće, jezive scene na Jadranu: I dalje se traga za nestalima (VIDEO)
U akvatoriju Splitskih vrata odvija se velika akcija traganja i spasavanja nakon dojave o pomorskoj nesreći.
- Danas, 14. juna 2026. godine oko 11:38 sati na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mestu događaja je pomorska policija i radnici hitne medicinske pomoći. U ovom trenutku hitne službe na terenu preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima povređenih osoba - javila je policija.
Na mesto događaja upravo su upućena dva broda Lučke kapetanije kao i plovilo Pomorske policije, koji se pridružuju potrazi i akciji spasavanja.
Detalji nesreće još nisu poznati, a informacije se i dalje proveravaju. Očekuje se da će tokom dana više podataka objaviti nadležne službe, među njima Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru (MRCC Rijeka), Lučka kapetanija i policija.
Prema informacijama koje kruže među pomorcima i službama na terenu, na području nesreće nalazi se veći broj plovila uključenih u potragu.
Kako nezvanično saznaje RTL od izvora bliskog potrazi na jedrilici je bilo osmoro ljudi, četvoro ih je spaseno, za jednim se traga, a troje ih je nažalost stradalo.
(Kurir.rs/Večernji list/Dalmacija Danas/Net.hr)