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U akvatoriju Splitskih vrata odvija se velika akcija traganja i spasavanja nakon dojave o pomorskoj nesreći.

- Danas, 14. juna 2026. godine oko 11:38 sati na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mestu događaja je pomorska policija i radnici hitne medicinske pomoći. U ovom trenutku hitne službe na terenu preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima povređenih osoba - javila je policija.

Na mesto događaja upravo su upućena dva broda Lučke kapetanije kao i plovilo Pomorske policije, koji se pridružuju potrazi i akciji spasavanja.

Detalji nesreće još nisu poznati, a informacije se i dalje proveravaju. Očekuje se da će tokom dana više podataka objaviti nadležne službe, među njima Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru (MRCC Rijeka), Lučka kapetanija i policija.

Prema informacijama koje kruže među pomorcima i službama na terenu, na području nesreće nalazi se veći broj plovila uključenih u potragu.

Kako nezvanično saznaje RTL od izvora bliskog potrazi na jedrilici je bilo osmoro ljudi, četvoro ih je spaseno, za jednim se traga, a troje ih je nažalost stradalo.

(Kurir.rs/Večernji list/Dalmacija Danas/Net.hr)

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