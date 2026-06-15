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Poni zvani Mile živi na četvrtom spratu stambene zgrade - bez lifta?! Ali upornost i snaga vlasnice stana Anđelke, koja ga toliko voli, ne znaju ni za jednu prepreku.

Hrane ga kako bebu a sama činjenica da je živ velika je pobeda za malog Mileta koji se dugo borio za život na jednoj slovenačkoj veterinarskoj klinici.

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Foto: Facebook printscreen/24sata.hr

Iz bolnice je izašao, a sad se oporavlja u jednom stanu u Rovinju, u Hrvatskoj, na četvrtom spratu zgrade bez lifta. To je njegov privremeni smeštaj u koji ga svaki dan dole snosi i uzbrdo vraća, u naručju upravo - Anđelka, koja ne skida osmeh s lica.

- Tako je, kako je, mora se, kratko je rekla Anđelka, sasvim realno i stoički, uz potpuno prihvatanje onog što se ne može promeniti. 

Mile se posle šetnje i kaskanja po parkingu oko zgrade pruži na kauč u dnevnoj sobi. Komšije ga obožavaju jer je dobar u stanu i ne pravi nikakve probleme.

Ima svoj dušek i pelenu preko noći. Vreme kod kuće prekraćuje tako što voli da liže staklo na prozoru.

Kurir.rs/Facebook 24sata.hr

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