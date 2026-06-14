"SKUPIO JE JEDRILICU ISPRED NAS, U MORU JE ČOVEK, KRVARI!" Na katamaranu bilo 118 ljudi, jedrilica plovila pod francuskom zastavom, POGINULI ČESI?! (VIDEO)
Policija je objavila kako su tri osobe poginule, za jednom osobom se još traga.
- Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) radnici hitne medicinske pomoći pružili su medicinsku pomoć na mestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu. Na mestu događaja obaviće se uviđaj kojim će rukovoditi zamenica županijskog državnog tužilaštva uz učestvovanje veštaka za saobraćaj i uz asistenciju policije - javila je policija.
Iz Lučke kapetanije se saznaje da su na jedrilici bili češki državljani.
Dalmacija danas objavila je snimak s mesta nesreće, snimljen s broda u blizini.
- Skupio je jedrilicu ispred nas. Ozbiljno - čuje se na snimku.
Čovek iza kamere objašnjava nekome šta se dogodilo, govori da staje, a onda spazi i žrtve.
- U moru je čovek. Krvari - čuje se na snimku.
Na katamaranu bilo 118 osoba, jedrilica plovila pod francuskom zastavom
U akciju su uključeni svi raspoloživi spasilački brodovi Lučke kapetanije Split i njenih ispostava, kao i plovila Pomorske i aerodromske policije Split. Na terenu su angažovani i radnici hitne medicinske službe, uključujući helikoptersku jedinicu.
O teškoj pomorskoj nesreći između Brača i Šolte oglasilo se i Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.
Istakli su kako Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) koordinira opsežnu akciju traganja i spasavanja nakon teške pomorske nesreće koja se danas dogodila u području Splitskih vrata, piše Večernji list.
Dojava o sudaru dvaju plovila primljena je u Lučkoj kapetaniji Split u 11:34 sati, nakon čega je informacija odmah prosleđena MRCC-u Rijeka, koji je pokrenuo koordinisanu akciju traganja i spasavanja sa svim raspoloživim resursima.
Prema dosad dostupnim informacijama, nešto pre 11:30 sati u području Splitskih vrata sudarili su se putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom, koja je nakon sudara potonula.
U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i sedam članova posade, dok je na jedrilici bilo osam osoba. Tri osobe s jedrilice su stradale, za jednom se još traga, dok su četiri osobe spasene i izvučene iz mora.
(Kurir.rs/Večernji list)