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Policija je objavila kako su tri osobe poginule, za jednom osobom se još traga.

- Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) radnici hitne medicinske pomoći pružili su medicinsku pomoć na mestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu. Na mestu događaja obaviće se uviđaj kojim će rukovoditi zamenica županijskog državnog tužilaštva uz učestvovanje veštaka za saobraćaj i uz asistenciju policije - javila je policija.

Iz Lučke kapetanije se saznaje da su na jedrilici bili češki državljani.

Dalmacija danas objavila je snimak s mesta nesreće, snimljen s broda u blizini.

- Skupio je jedrilicu ispred nas. Ozbiljno - čuje se na snimku.

Čovek iza kamere objašnjava nekome šta se dogodilo, govori da staje, a onda spazi i žrtve.

- U moru je čovek. Krvari - čuje se na snimku.

Na katamaranu bilo 118 osoba, jedrilica plovila pod francuskom zastavom

U akciju su uključeni svi raspoloživi spasilački brodovi Lučke kapetanije Split i njenih ispostava, kao i plovila Pomorske i aerodromske policije Split. Na terenu su angažovani i radnici hitne medicinske službe, uključujući helikoptersku jedinicu.

O teškoj pomorskoj nesreći između Brača i Šolte oglasilo se i Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.

Istakli su kako Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) koordinira opsežnu akciju traganja i spasavanja nakon teške pomorske nesreće koja se danas dogodila u području Splitskih vrata, piše Večernji list.

Dojava o sudaru dvaju plovila primljena je u Lučkoj kapetaniji Split u 11:34 sati, nakon čega je informacija odmah prosleđena MRCC-u Rijeka, koji je pokrenuo koordinisanu akciju traganja i spasavanja sa svim raspoloživim resursima.

Prema dosad dostupnim informacijama, nešto pre 11:30 sati u području Splitskih vrata sudarili su se putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom, koja je nakon sudara potonula.