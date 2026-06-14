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Oglasio se kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera o nesreći koja se danas dogodila u Splitu.

- Ova jahta je imala urednu dokumentaciju, na brodu je bilo 7 putnika i skiper. Na brodu je bilo 118 putnika i 7 članova posade - rekao je kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera.

- Svi podaci se prikupljaju, imamo podatke o brodu, brod i jahta se ispituju. Jahta je bila na motoru. Plovila je pod stranom zastavom, imala je vinjetu, na brodu je bilo osam stranih državljana. O nacionalnosti u ovom trenutku ne govorimo jer Ministarstvo mora da obavesti konzulat, svi su stranci - istakao je Kuštera.

- Ovo je velika tragedija, nema izlaza iz ovoga. Nikada nisam doživeo ništa slično u svojoj više od trideset godina karijere - naglasio je on, dodajući da su učinili sve što su mogli za 118 putnika i sedam članova posade katamarana, jer nisu znali kakvo je njihovo psihofizičko stanje.

Katamaran je bio na redovnoj putničkoj liniji.

Češko Ministarstvo spoljnih psolova izdalo saopštenje

Češko Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je saopštenje nakon tragedije.

- Danas nas je pogodila izuzetno tužna vest o smrti najmanje tri češka državljanina nakon sudara jedrilice i katamarana u Hrvatskoj. Naš konzul je na licu mesta, u kontaktu je sa lokalnim vlastima i aktivno istražuje okolnosti incidenta. Naše misli su sa ostalim povređenima kojima se i dalje pruža medicinska nega. Izražavamo iskreno saučešće preživelima i porodicama žrtava - objavili su, a prenosi RTL.

Sudar broda i jedrilice

Danas, 14. juna, u području Splitskih vrata između ostrva Šolta i Brač dogodila se teška pomorska nesreća kada su se sudarili putnički brod domaće kompanije i jedrilica koja je plovila pod francuskom zastavom.

Na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i sedam članova posade, dok je na jedrilici bilo osam osoba. Nakon silovitog sudara jedrilica je potonula.

Odmah po prijavi nesreće pokrenuta je opsežna akcija spasavanja u kojoj su učestvovale lučke i policijske službe, kao i hitna pomoć. Spasioci su iz mora izvukli četiri osobe sa potonule jedrilice, koje su prevezene u bolnicu i nalaze se van životne opasnosti.

Prema zvaničnim informacijama, tri osobe su izgubile život, dok se za jednom osobom i dalje intenzivno traga. Na mestu nesreće u toku je uviđaj kojim rukovode nadležni organi kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.