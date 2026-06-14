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U Puli je jutros napadnuta šezdesetdevetogodišnja žena.

Nepoznati počinilac joj je oko 7:50 povredio ruku oštrim predmetom u ulici Poljana Sv. Martina, saopštila je Policijska uprava istarska. 

Povređena žena je prevezena u pulsku bolnicu, a policija je bila na licu mesta i utvrđuje sve okolnosti incidenta.

Pokrenuta je potraga za nepoznatim napadačem.

Kurir.rs/Index

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