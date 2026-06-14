U Puli je napadnuta šezdesetdevetogodišnja žena, koja je povređena oštrim predmetom. Policija istražuje okolnosti incidenta.
Hrvatska
NAPADNUTA ŽENA U PULI Policija traga za nasilnikom
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U Puli je jutros napadnuta šezdesetdevetogodišnja žena.
Nepoznati počinilac joj je oko 7:50 povredio ruku oštrim predmetom u ulici Poljana Sv. Martina, saopštila je Policijska uprava istarska.
Povređena žena je prevezena u pulsku bolnicu, a policija je bila na licu mesta i utvrđuje sve okolnosti incidenta.
Pokrenuta je potraga za nepoznatim napadačem.
Kurir.rs/Index
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