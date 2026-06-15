TELO JOŠ JEDNE ŽRTVE PRONAĐENO U OLUPINI NA DUBINI OD 50 METARA: Novi detalji stravičnog sudara brodova kod Splita, vojska sprema VELIKU OPERACIJU (VIDEO)
U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila juče oko 11:38 u Splitskom moreuzu, između ostrva Šolta i Brač, poginule su četiri osobe.
Tragedija se dogodila kada se putnički katamaran domaće kompanije sudario sa jedrilicom koja je plovila pod francuskom zastavom, koja je potom potonula.
Sve žrtve su češki državljani, saopštilo je Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.
U trenutku sudara, na jedrilici se nalazilo osam čeških državljana, dok je na katamaranu bilo 118 putnika i sedam članova posade. Četiri osobe sa potonulog jedriličara su spašene iz mora i sa povredama prevezene u Splitski bolnički centar, a prema prvim informacijama, svi su van životne opasnosti.
Telo pronađeno u olupini
Ronioci Ministarstva unutrašnjih poslova locirali su olupinu potonulog jedriličara na dubini većoj od 50 metara. U kabini je pronađeno i telo četvrte osobe za kojom se tragalo, potvrdio je jutros kapetan Lučke uprave Splita Željko Kuštera.
- Telo će biti izvučeno, DORH će izdati naređenje i brod će biti izvađen. Dubina je preko 50 metara i moramo biti veoma oprezni, ovo su zahtevne operacije. Sve mora biti urađeno bezbedno - rekao je Kuštera.
Kapetan: Ne sećam se ovakve tragedije
Kapetan Kuštera je potvrdio da je jedrilica imala uredne papire i da je u trenutku sudara bila pokretana motorom. Vidno potresen, izrazio je tugu zbog nesreće.
- Ne sećam se ovakve tragedije koja je pogodila sve ljude i zaposlene koji su uključeni u pomorsku industriju, to su gosti koji su nam došli. To je splet takvih okolnosti, velika bol - rekao je Kuštera, dodajući: "Ovo je velika tragedija, nema smisla rizikovati. Nikada nisam doživeo nešto slično u svojoj više od tridesetogodišnjoj karijeri."