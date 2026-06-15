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Meko, pahuljasto krzno, male šape, male njuške i nespretni pokreti. Nisu mačići, već bebe leoparda, i to u Zagrebačkom zoološkom vrtu.

Dva mladunčeta kineskog leoparda rođena su krajem aprila.

Okotila ih je sedmogodišnja majka Odilija, koja je u Zagrebački zoološki vrt stigla iz Haga, u Austriji, a njihov otac je desetogodišnji Tadžik, koji je u Zagreb stigao iz Krakova.

- Kada je osetila da će se poroditi, Odilija je napustila partnera i povukla se u jazbinu u zadnjem ograđenom prostoru. Okotila je mladunče leoparda krajem aprila. Odilija je sjajna majka. Veoma je zaštitnički nastrojena prema svojim mladuncima - saopštio je zoološki vrt na svojim stranicama na društvenim mrežama, gde su podelili fotografije mladunaca.

Oboje se dobro snalaze, još uvek su na majčinom mleku i polako otkrivaju ukus mesa.

"Počeli smo da im služimo i meso, pa polako otkrivaju njegov ukus lizajući ga. Kako postaju sve radoznaliji i razigraniji, poslednjih dana ih puštamo da nekoliko sati ujutru istražuju prednji, odnosno veliki spoljni ograđeni prostor vidljiv posetiocima", objašnjavaju u zoološkom vrtu, ali i savetuju građanima da svako ko želi da ih vidi prilikom posete zoološkom vrtu, u blizini ograđenog prostora, treba da bude tih i spokojan, i da poštuje činjenicu da su mladunci još uvek u osetljivom periodu.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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