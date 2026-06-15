SENZACIJA U KOMŠILUKU! U zoološkom vrtu rođene JEDINE BEBE OVE VRSTE u celoj Evropi: Uprava izdala hitno upozorenje za sve koji žele da ih vide (FOTO)
Meko, pahuljasto krzno, male šape, male njuške i nespretni pokreti. Nisu mačići, već bebe leoparda, i to u Zagrebačkom zoološkom vrtu.
Dva mladunčeta kineskog leoparda rođena su krajem aprila.
Okotila ih je sedmogodišnja majka Odilija, koja je u Zagrebački zoološki vrt stigla iz Haga, u Austriji, a njihov otac je desetogodišnji Tadžik, koji je u Zagreb stigao iz Krakova.
- Kada je osetila da će se poroditi, Odilija je napustila partnera i povukla se u jazbinu u zadnjem ograđenom prostoru. Okotila je mladunče leoparda krajem aprila. Odilija je sjajna majka. Veoma je zaštitnički nastrojena prema svojim mladuncima - saopštio je zoološki vrt na svojim stranicama na društvenim mrežama, gde su podelili fotografije mladunaca.
Oboje se dobro snalaze, još uvek su na majčinom mleku i polako otkrivaju ukus mesa.
"Počeli smo da im služimo i meso, pa polako otkrivaju njegov ukus lizajući ga. Kako postaju sve radoznaliji i razigraniji, poslednjih dana ih puštamo da nekoliko sati ujutru istražuju prednji, odnosno veliki spoljni ograđeni prostor vidljiv posetiocima", objašnjavaju u zoološkom vrtu, ali i savetuju građanima da svako ko želi da ih vidi prilikom posete zoološkom vrtu, u blizini ograđenog prostora, treba da bude tih i spokojan, i da poštuje činjenicu da su mladunci još uvek u osetljivom periodu.
(Kurir.rs/Jutarnji)