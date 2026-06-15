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Meko, pahuljasto krzno, male šape, male njuške i nespretni pokreti. Nisu mačići, već bebe leoparda, i to u Zagrebačkom zoološkom vrtu.

Dva mladunčeta kineskog leoparda rođena su krajem aprila.

Okotila ih je sedmogodišnja majka Odilija, koja je u Zagrebački zoološki vrt stigla iz Haga, u Austriji, a njihov otac je desetogodišnji Tadžik, koji je u Zagreb stigao iz Krakova.

- Kada je osetila da će se poroditi, Odilija je napustila partnera i povukla se u jazbinu u zadnjem ograđenom prostoru. Okotila je mladunče leoparda krajem aprila. Odilija je sjajna majka. Veoma je zaštitnički nastrojena prema svojim mladuncima - saopštio je zoološki vrt na svojim stranicama na društvenim mrežama, gde su podelili fotografije mladunaca.

Oboje se dobro snalaze, još uvek su na majčinom mleku i polako otkrivaju ukus mesa.