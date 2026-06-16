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Katran u Zagrebu i ove godine pretvoren je u pravo igralište kreativnosti, mašte i fotografije. Na 21. izdanju Fotosofije, jednog od najpoznatijih regionalnih fotografskih seminara, održan je tradicionalni Celebrity Day, događaj na kojem su brojne poznate ličnosti hrvatske javne scene na nekoliko sati zaboravile svoje prepoznatljive uloge i prepustile se objektivima mladih fotografa.

Kurir je imao priliku da prisustvuje ovom nesvakidašnjem događaju, a atmosfera koja je vladala teško se može opisati jer su se na svakom koraku rađale nove ideje, transformacije i fotografije koje će mnoge iznenaditi.

Za sve to najzaslužniji je umetnički direktor Fotosofije, jedan od najcenjenijih hrvatskih fotografa Damir Hoyka, čovek koji već više od dve decenije uspeva da spoji edukaciju, umetnost i zabavu u jedinstven fotografski spektakl. Njegova energija, posvećenost i sposobnost da iz svakog učesnika izvuče maksimum ono su što Fotosofiju iz godine u godinu čini posebnim iskustvom.

- Vrhunac svake Fotosofije je Celebrity Day kada se zagrebački Katran pretvara u veliko igralište ideja gde važi samo jedno pravilo, zaboravi sve po čemu te publika poznaje i prepusti se kreativnosti. Iako već više od 20 godina naši seminaristi fotografišu poznate ličnosti u potpuno ludim izdanjima, konačni rezultat nas svaki put iznenadi. Ne postoje dve iste fotografije, jer svaka generacija donosi svoju viziju i energiju - rekao je Hoyka.

Foto: FotoSofia

Njegove reči najbolje opisuju ono što se moglo videti na svakom koraku.

Glumci su postajali filmski negativci ili akcioni junaci, televizijska lica završavala su u potpuno neočekivanim kostimima, dok su fotografi neumorno tragali za kadrom koji će ispričati priču drugačiju od svega što smo navikli da viđamo.

Među poznatim učesnicima bili su glumac i voditelj kviza "Milionaš" Tarik Filipović, kao i Morana Zibar, poznata lovkinja iz kviza "Potera". Tarik je kroz osmeh priznao da nije veliki fotograf.

- Nisam baš neki fotograf, ali mislim da imam oko za dobru fotografiju - rekao je Filipović.

Morana Zibar je otkrila zanimljiv detalj iz detinjstva koji malo ko zna.

- Kao dete sam pohađala kurs fotografije i kod kuće sama razvijala fotografije. Kada je reč o analognim aparatima, dala bih sebi visoku osmicu. Sa digitalnim aparatima se još upoznajem, ali ako mi date stari ruski fotoaparat, tu sam na svom terenu - rekla je Zibar.

Foto: FotoSofia

Među učesnicima bila je i voditeljka Ana Brdarić Boljat, koja se nedavno vratila televizijskom poslu posle višemesečnog oporavka od povrede zadobijene na skijanju. Ovoga puta ponovo je obukla skijašku opremu, ali isključivo zbog fotografisanja.

- Meni bolje ne davati ni kameru ni fotoaparat jer gotovo svaku fotografiju ili snimak uspem da pokvarim. Moj deda i otac bili su fotografi, ali ja od njihovog znanja nisam nasledila mnogo. Ipak, mislim da se ispred kamere mnogo bolje snalazim - našalila se ona.

Ovogodišnji Celebrity Day bio je poseban i po tome što su seminaristi prvi put fotografisali poznate porodične parove. Pred objektivima su se našli glumci Lovro i Slavko Juraga, muzičari Martin i Anđelko Krpan, kao i muzičko-glumačka porodica Ivane Plechinger, Bruna Kovačića i njihovog sina Jana.

Atmosferu je dodatno podigao reditelj Igor Šeregi, koji je tokom nekoliko fotografskih setova promenio više potpuno različitih uloga – od policajca, preko di-džeja, pa sve do odbeglog mladoženje.

Na Fotosofiji su ove godine debitovali i glumac Žarko Radić, legendarni Jastreb iz serije "Kapelski kresovi", televizijska voditeljka Ivana Vilović, glumica Iva Šimić Šakoronja i muzičarka Stela Rade, koja je na snimanje donela harmoniku, instrument po kojem je publika prepoznaje.

Foto: FotoSofia

Na kraju dana, Hoyka nije krio zahvalnost svim poznatim ličnostima koje godinama podržavaju njegov projekat.

- Uvek ću biti neizmerno zahvalan kolegama iz šoubiznisa koji iz godine u godinu dolaze na Celebrity Day i dozvoljavaju nam da ih fotografišemo u najluđim izdanjima. Bez njihove spremnosti da izađu iz svoje zone komfora, ovakve fotografije ne bi bile moguće - poručio je Hoyka.

Veliki doprinos konačnom izgledu fotografija dale su i stilistkinje, šminkeri i frizeri iz Callegari, italijanske škole mode i dizajna, koji su svojim radom pomogli da svaka transformacija izgleda potpuno uverljivo. A na Fotosofiji gostovala je i čuvena Cinzia Capparelli, u saradnji sa Italijanskim kulturnim institutom u Zagrebu.

Fotosofija je i ove godine pokazala da fotografija nije samo beleženje trenutka, već umetnost koja briše granice između mašte i stvarnosti. A upravo zahvaljujući Damiru Hoyki, koji već 21 godinu okuplja mlade talente i najveća imena regionalne javne scene, ovaj projekat ostaje jedno od najinspirativnijih mesta susreta kreativnosti, znanja i vrhunske fotografije.

Foto: FotoSofia