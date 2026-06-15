ubistvo koje je šokiralo hrvatsku i region

ubistvo koje je šokiralo hrvatsku i region

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Na Županijskom sudu u Šibeniku u ponedeljak je održano ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubistvo mladića u Drnišu, produži pritvor za dodatna dva meseca, potvrdio je portparol šibenskog suda Branko Ivić, dodajući da je odluka doneta zbog opasnosti od bekstva, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela.

Kristijan Aleksić Foto: Printskrin You Tube/RTL

Ivić je naveo da se ni odbrana ni sam okrivljeni nisu protivili predlogu za produženje pritvora. Takođe je pojasnio da Aleksić, koji se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, nije doveden na sud, već je sa njim uspostavljena veza putem video-linka.

- Državno tužilaštvo vodi istragu i nadam se da će ona u tom roku biti završena, kako bi državni tužilac mogao da odluči da li i kada će podići optužnicu - poručio je portparol za RTL.

1/4 Vidi galeriju Ubica Kristijan Aleksić iz Drniša. Ubio dečaka Luku M. koji je radio kao dostavljač hrane. Foto: Radio Drniš printscreen

Tereti se za teško ubistvo maturanta

Podsetimo, Aleksiću je pritvor prvi put određen pre gotovo mesec dana, i to zbog opasnosti od bekstva, ponavljanja krivičnog dela i ometanja istrage.

Tereti se za teško ubistvo maturanta Luke Milovca, kao i za krivično delo nedozvoljenog držanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija. Aleksić je priznao sve tokom davanja iskaza u Županijskom državnom tužilaštvu, ali nije pokazao kajanje.

Luka Milovac Foto: Društvene Mreže