Slušaj vest

Na Županijskom sudu u Šibeniku u ponedeljak je održano ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubistvo mladića u Drnišu, produži pritvor za dodatna dva meseca, potvrdio je portparol šibenskog suda Branko Ivić, dodajući da je odluka doneta zbog opasnosti od bekstva, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela.

Kristijan Aleksić
Kristijan Aleksić Foto: Printskrin You Tube/RTL

Ivić je naveo da se ni odbrana ni sam okrivljeni nisu protivili predlogu za produženje pritvora. Takođe je pojasnio da Aleksić, koji se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, nije doveden na sud, već je sa njim uspostavljena veza putem video-linka.

- Državno tužilaštvo vodi istragu i nadam se da će ona u tom roku biti završena, kako bi državni tužilac mogao da odluči da li i kada će podići optužnicu - poručio je portparol za RTL.

Ubica Kristijan Aleksić iz Drniša. Ubio dečaka Luku M. koji je radio kao dostavljač hrane. Foto: Radio Drniš printscreen

Tereti se za teško ubistvo maturanta

Podsetimo, Aleksiću je pritvor prvi put određen pre gotovo mesec dana, i to zbog opasnosti od bekstva, ponavljanja krivičnog dela i ometanja istrage.

Tereti se za teško ubistvo maturanta Luke Milovca, kao i za krivično delo nedozvoljenog držanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija. Aleksić je priznao sve tokom davanja iskaza u Županijskom državnom tužilaštvu, ali nije pokazao kajanje.

Luka Milovac
Luka Milovac Foto: Društvene Mreže

Inače, ovo mu nije prvi put da je počinio ubistvo. On je 1994. godine ubio 22-godišnju Marijanu Šučević dok je pešačila do kuće svoje bake, a za taj zločin je početkom 2000-ih osuđen na 12 godina zatvora. Na slobodu je izašao u decembru 2015. godine.

(Kurir.rs/Nacional/Net.hr)

Ne propustiteHrvatskaHRVATSKA UVODI KAZNU DOŽIVOTNOG ZATVORA! Doneta odluka posle monstruoznog ubistva dečaka Luke Milovca u Drnišu! (FOTO/VIDEO)
Remetinac .jpg
HrvatskaHRVATSKA UVODI DOŽIVOTNU ROBIJU NAKON BRUTALNOG UBISTVA LUKE MILOVCA? Oglasio se ministar pravde, evo koje izmene će biti predložene
Luka Milovac
HrvatskaBRUTALNO UBISTVO UZDRMALO HRVATSKU: Edi Mišić prerezao vrat Meksikanki (31) u gustoj šumi na Marjanu, skoro joj ODRUBIO GLAVU! Sud doneo skandaloznu odluku!
Selena Margerit Graciano Macedo.jpg
HrvatskaPRIZNAO KRIVICU I NIJE POKAZAO KAJANJE! Kristijanu Aleksiću određen pritvor za ubistvo tinejdžera Luke (19) u Drnišu: Dostavljača hrane ubio jednim hicem! FOTO
Kristijan Aleksić