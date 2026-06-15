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U istrazi teške pomorske nesreće kod Splita, u kojoj su poginula četiri češka državljanina, pojavile su se nove nezvanične informacije. Prema njihovim rečima, u trenutku kada se katamaran sudario sa jedrilicom, skiper nije bio za kormilom, već jedan od povređenih putnika, piše Dalmatinski portal. Tragedija se dogodila juče ujutru u kanalu između Brača i Šolte, a istraga na katamaranu Krilo Eklips nastavljena je danas.

Četiri osobe su poginule u nesreći, dok su četiri spašene i prevezene u splitsku bolnicu. Svi su češki državljani. Skiper i dva putnika su nakon pregleda pušteni iz KBC-a, dok se jedna žena leči zbog preloma pršljena.

Očekuje se da će policija ispitati sve preživele sa jedrilice. Izjave će dati i kapetan, prvi oficir i kormilar katamarana, kao i putnici na katamaranu koji mogu imati korisne informacije o okolnostima sudara.

Važan deo istrage mogli bi biti i francuski državljani koji su se u trenutku nesreće nalazili na obližnjem jedriličaru. Nezvanično se saznaje da su snimili sam trenutak sudara, a ovaj snimak bi mogao biti od ključne pomoći istražiteljima u rasvetljavanju događaja.

Rekonstrukcija događaja

Oba plovila su se kretala u istom pravcu, ka Hvaru. Jedrilica je isplovila iz Trogira i pokretao je motor, dok je brzi putnički katamaran Krilo Eklips isplovio iz Splita. Šteta nastala sudarom vidljiva je na pramcu i desnom trupu katamarana.

Prema nezvaničnim informacijama Dalmatinskog portala, jedrilica je navodno promenila kurs u poslednjem trenutku. U trenutku nesreće, prvi oficir i kormilar bili su na mostu katamarana.

Naložena analiza i izvlačenje olupine

Kao što je uobičajeno u takvim situacijama, naloženo je uzimanje uzoraka krvi i urina od češkog skipera, komandanta i prvog oficira katamarana radi toksikološke analize. Takođe je naložena obdukcija tela preminulih.

Paralelno su nastavljene pripreme za izvlačenje samog jedriličara, što će biti jedan od ključnih koraka u razjašnjavanju okolnosti tragedije. Ova operacija, upozorava Kuštera, zahtevaće više vremena za izradu studije i određivanje najbezbednijeg načina podizanja plovila sa morskog dna.

Kurir.rs/Index

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