ČEŠKA ZAVIJENA U CRNO! "Bili su iskusni nautičari koji godinama letuju i plove po Jadranu, mnogo mi je žao njihove dece" (FOTO/VIDEO)
Paralelno se priprema i izvlačenje potonule jedrilice. Međutim, reč je o složenoj operaciji koja će zahtevati vreme i detaljne pripreme.
- To zahteva određeno vreme, pripreme i elaborat o tome kako će se to uraditi. Tada ćemo imati sve relevantne činjenice i istraga će moći da bude privedena kraju - rekao je kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštera.
Tragedija se dogodila kod Splitskih vrata, gde su se sudarili katamaran i jedrilica. Četvoro ljudi je izgubilo život, a još četvoro je povređeno.
Šta je dovelo do nesreće, sada pokušavaju da utvrde istražitelji. Državno tužilaštvo, policija i Lučka kapetanija prikupljaju dokaze. Obavljen je uviđaj na katamaranu, a sprovode se toksikološka i pomorsko-tehnička veštačenja, koja bi trebalo da daju odgovore na ključna pitanja.
Skiper nije bio za kormilom jedrilice?
Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Dalmatinski portal, u trenutku kada je katamaran naleteo na jedrilicu, za njenim kormilom navodno nije bio skiper, većjedan od nastradalih putnika.
Češka zavijena u crno
U Splitje stigao i češki ambasador. Posetio je povređenu putnicu koja je zbog preloma pršljenova zadržana na lečenju. Potvrdio je da su stradali i preživeli bili iskusni nautičari koji godinama letuju i plove Jadranom.
- Preživeli su u stanju šoka, a jedna žena je i dalje u bolnici. Posetio sam je, razgovarao sam sa direktorom bolnice i želeo bih da zahvalim bolnici na svemu. Takođe bih želeo da izrazim zahvalnost svim hitnim službama županije i grada. Mislim da je njihova brza reakcija spasila četiri života - rekao je ambasador Petr Gandalovič.
Vest o tragediji potresla je i mesto iz kojeg su žrtve bile poreklom. Herbert Pavera, načelnik opštine Bolatice u Češkoj, kaže da je poginule supružnike lično veoma dobro poznavao.
- Bili su naši poznanici i uvek smo se sretali na različitim događajima, nasmejani i dobro raspoloženi. Ona je bila vedra osoba koju su svi voleli i mislim da ću ih zauvek pamtiti. Veoma mi je žao njihove dece i unučadi, koji su ostali bez svojih roditelja, baka i deka - rekao je on.
(Kurir.rs/Net.hr)