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Poslednjih nedelja u Hrvatskoj ponovo se vodi rasprava o bezbednosti ilegalnih droga nakon nekoliko uznemirujućih snimaka iz Zagreba na kojima se vide osobe u teškom psihofizičkom stanju. Iako uzrok tih slučajeva nije zvanično potvrđen, na društvenim mrežama sve češće se pominje fentanil – sintetički opioid koji je godinama u središtu opioidne krize u SAD.

Dodatnu pažnju javnosti privuklo je i svedočenje jednog optuženog iz pritvorskog centra Remetinec, koji je na sudu izjavio da kupuje drogu, tablete i konzumira fentanil dok šeta Remetincem. Dodao je: "Sada ga ima previše u zatvoru. Prodaje se natopljen u papiru". Na pitanje sudije o fentanilu, optuženi je potvrdio da ga koristi, prenosi Jutarnji list.

Fentanil je izuzetno snažan sintetički opioid koji se u medicini koristi za lečenje jakih bolova pod strogim nadzorom. Problem nastaje kada se pojavi na ilegalnom tržištu. Deluje u veoma malim količinama i može brzo usporiti ili potpuno zaustaviti disanje, zbog čega je postao jedan od vodećih uzroka fatalnih predoziranja u Severnoj Americi.

Njegova opasnost leži u tome što ga je teško prepoznati bez laboratorijske analize, može se pojaviti u tragovima u drugim drogama i deluje veoma brzo, često pre nego što osoba shvati šta se događa.

Najveći rizik: droga nije ono što korisnik misli da jeste

Stručnjaci godinama upozoravaju da se na ilegalnom tržištu prodaju mešavine različitih supstanci. Stimulansi poput amfetamina, metamfetamina, kokaina ili MDMA ponekad sadrže tragove fentanila, što stvara posebno opasnu situaciju: korisnik očekuje stimulans, a zapravo unosi i opioid koji usporava disanje.

Prema podacima koje prenosi Science Insights, oko polovine analiziranih uzoraka heroina u SAD sadrži fentanil, a na mnogim tržištima on je gotovo potpuno zamenio heroin. Kod kokaina i metamfetamina učestalost je manja, ali postoje velike regionalne razlike. Dodatni problem predstavljaju falsifikovane tablete koje izgledaju kao lekovi na recept, poput oksikodona ili ksanaksa, a zapravo sadrže fentanil.

Analize američke DEA pokazale su da je 2022. godine čak šest od deset zaplenjenih falsifikovanih tableta sadržalo potencijalno smrtonosnu dozu fentanila.

Foto: Alex Brandon/AP

Zašto je "rezanje" droge toliko opasno?

Kada se fentanil meša sa drugim drogama, gotovo je nemoguće postići ravnomernu raspodelu van farmaceutskih uslova. Tako nastaju tzv. "vruće tačke" - delovi iste serije sa znatno većom koncentracijom supstance.

Zbog toga dve tablete ili dve doze iz iste pošiljke mogu imati potpuno različite efekte. Jedna može izazvati blagu euforiju, dok druga može dovesti do respiratornog zastoja i smrti.

Kako navodi Science Insights, rizik je posebno velik za osobe koje nemaju razvijenu toleranciju na opioide, jer i veoma male količine mogu biti fatalne.

Kako izgleda kada se stimulansi pomešaju sa fentanilom?

Kombinacija stimulansa i fentanila može stvoriti veoma nepredvidivu kliničku sliku. Osoba može delovati budno, pričljivo i hiperaktivno, ali se istovremeno u organizmu odvija opioidna depresija disanja.

Spolja se to često manifestuje smenjivanjem faza nemira i naglih padova energije, dezorijentacijom, gubitkom koordinacije i usporenim reakcijama. U težim slučajevima javlja se takozvani "fentanilni pregib" - karakterističan položaj tela u kojem osoba naglo pada napred zbog gubitka mišićnog tonusa.

Posebno je opasno to što stimulansi mogu prikriti osećaj sedacije, pa osoba ne primećuje da joj se disanje usporava i da se nalazi u životno ugrožavajućem stanju.

Zašto je ovo važno za Hrvatsku?

Hrvatska trenutno nema opioidnu krizu razmera kakva postoji u SAD, ali evropsko tržište droga se ubrzano menja. Pojava sintetičkih opioida već je zabeležena u više evropskih zemalja, a stručnjaci upozoravaju da korisnici često ne znaju šta zapravo uzimaju.

Prema podacima koje prenosi CDE, tokom 2025. godine identifikovano je najmanje 50 novih psihoaktivnih supstanci. U Bugarskoj je fentanil povezan sa više od 100 smrtnih slučajeva između 2024. i 2025. godine, dok je širom EU tokom 2024. zabeleženo oko 7.600 smrtnih predoziranja.

Hoće li Evropa doživeti isti scenario kao SAD?

Za sada nema dokaza da fentanil dominira evropskim tržištem droga kao u Severnoj Americi. U Evropi je heroin i dalje glavni opioid, iako broj novih korisnika opada.

Međutim, stručnjaci sve više upozoravaju na pojavu novih sintetičkih opioida, posebno nitazena, koji je već povezan sa smrtnim slučajevima u najmanje 21 evropskoj zemlji, navodi Brookings. Iskustva baltičkih država pokazuju da tržište nakon poremećaja u snabdevanju heroinom može brzo preći na znatno potentnije sintetičke opioide, što dovodi do naglog rasta smrtnosti.