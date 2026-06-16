NAVIJAČI TORCIDE PLANIRALI NAPAD NA SEZONSKE RADNIKE IZ SRBIJE! Sramna odluka suda u Splitu, pogledajte šta im je sve nađeno u vozilima (FOTO)
Županijski sud u Splitu saopštio je da je odredio mere predostrožnosti umesto pritvora za četvoricu hrvatskih državljana osumnjičenih za zaveru radi izvršenja krivičnog dela u vezi sa planiranim napadom na sezonske radnike iz Srbije na ostrvu Hvar.
Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podnelo je predlog za određivanje pritvora protiv četvorice hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje da su se zaverili radi izvršenja krivičnog dela u vezi sa planiranim nasiljem na ostrvu Hvar, ali je nakon ročišta sud odlučio da primeni mere predostrožnosti umesto pritvora.
Sud je odredio zabranu posećivanja određenog područja i obavezu redovnog javljanja nadležnoj policijskoj stanici jednom nedeljno, svake srede.
Županijski sud u Splitu navodi da odluka istražnog sudije nije pravosnažna, budući da je Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podnelo žalbu.
Pronađene palice i majice
U četvrtak su hvarski policajci uočili dva vozila u blizini hotela u kojima se nalazilo 14 navijača Torcide, nakon čega su ih zaustavili, legitimisali i pretražili vozila.
Tom prilikom pronađeni su predmeti pogodni za napad i maskiranje identiteta, uključujući palice i potkošulje, koje su oduzete, a sve pronađene osobe su uhapšene.
Kriminalističkom istragom utvrđena je osnovana sumnja da je deo grupe prethodno organizovano otplovio gliserom iz Trogira i Kaštela do uvale Stiniva Bruška na Hvaru, gde su ih, prema sumnjama policije, čekali saučesnici sa vozilima kako bi ih prevezli do hotela u kojem su sezonski radnici boravili.
Među osumnjičenima su osobe rođene između 1993. i 2008. godine. Svi su hrvatski državljani.
Policija sumnja da su planirali fizički napad na radnike, a mediji su objavili da se radi o sezonskim radnicima iz Srbije.
Svih 14 osoba optuženo je za zaveru radi izvršenja krivičnog dela.
Četiri osumnjičena, 33-godišnji muškarac, dvojica 22-godišnjaka i jedan 18-godišnjak, prvobitno su predati nadzorniku pritvora. Gliser, vozila i pronađeni predmeti su privremeno oduzeti do sudske odluke.
(Kurir.rs/Indeks)