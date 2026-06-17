PLANUO KAO ŠIBICA! Pogledajte trenutak kada je vatrena stihija progutala autobus kod Bjelovara, unutra bio vozač (VIDEO)
Prava drama odigrala se jutros u Rajiću, prigradskom naselju u Bjelovaru, gde je iz nepoznatog razloga izbio požar u autobusu.
Prema informacijama Policijske uprave Bjelovara-Bilogora, u trenutku požara u autobusu je bio samo vozač.
Čim je primetio požar, uspeo je na vreme da napusti vozilo i nije povređen u incidentu.
Vatra je zahvatila autobus
Vatra se ubrzo proširila i zahvatila veći deo autobusa, a gust dim je bio vidljiv iz daljine. Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i lokalizovali i ugasili požar, sprečivši njegovo dalje širenje.
Sledi uviđaj
Policija i druge nadležne službe sprovode istragu kako bi utvrdile uzrok požara i sve okolnosti ovog događaja. Još uvek nije poznato šta je prouzrokovalo požar u autobusu.
Srećom, u trenutku požara u vozilu nije bilo putnika, pa je ceo incident završen bez povređenih.
Snimak možete pogledati OVDE.
(Kurir.rs/Bjelovar.live)