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Prava drama odigrala se jutros u Rajiću, prigradskom naselju u Bjelovaru, gde je iz nepoznatog razloga izbio požar u autobusu.

Prema informacijama Policijske uprave Bjelovara-Bilogora, u trenutku požara u autobusu je bio samo vozač.

Čim je primetio požar, uspeo je na vreme da napusti vozilo i nije povređen u incidentu.

1/4 Vidi galeriju Zapalio se autobus u Bjelovaru Foto: screenshot bjelovar.live

Vatra je zahvatila autobus

Vatra se ubrzo proširila i zahvatila veći deo autobusa, a gust dim je bio vidljiv iz daljine. Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i lokalizovali i ugasili požar, sprečivši njegovo dalje širenje.

Sledi uviđaj

Policija i druge nadležne službe sprovode istragu kako bi utvrdile uzrok požara i sve okolnosti ovog događaja. Još uvek nije poznato šta je prouzrokovalo požar u autobusu.

Srećom, u trenutku požara u vozilu nije bilo putnika, pa je ceo incident završen bez povređenih.