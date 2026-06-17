Slušaj vest

Prava drama odigrala se jutros u Rajiću, prigradskom naselju u Bjelovaru, gde je iz nepoznatog razloga izbio požar u autobusu.

Prema informacijama Policijske uprave Bjelovara-Bilogora, u trenutku požara u autobusu je bio samo vozač.

Čim je primetio požar, uspeo je na vreme da napusti vozilo i nije povređen u incidentu.

Zapalio se autobus u Bjelovaru Foto: screenshot bjelovar.live

Vatra je zahvatila autobus

Vatra se ubrzo proširila i zahvatila veći deo autobusa, a gust dim je bio vidljiv iz daljine. Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i lokalizovali i ugasili požar, sprečivši njegovo dalje širenje.

Sledi uviđaj

Policija i druge nadležne službe sprovode istragu kako bi utvrdile uzrok požara i sve okolnosti ovog događaja. Još uvek nije poznato šta je prouzrokovalo požar u autobusu.

Srećom, u trenutku požara u vozilu nije bilo putnika, pa je ceo incident završen bez povređenih.

Snimak možete pogledati OVDE.

(Kurir.rs/Bjelovar.live)

Ne propustiteHrvatskaNAVIJAČI TORCIDE PLANIRALI NAPAD NA SEZONSKE RADNIKE IZ SRBIJE! Sramna odluka suda u Splitu, pogledajte šta im je sve nađeno u vozilima (FOTO)
torcida.jpg
HrvatskaDA LI JE NAJOPASNIJA DROGA NA SVETU VEĆ POKORILA SRPSKI KOMŠILUK? "Prodaje se natopljena u papiru" Dileri je mešaju s heroinom, kokainom... (VIDEO)
droga fentanil (1).jpg
HrvatskaČEŠKA ZAVIJENA U CRNO! "Bili su iskusni nautičari koji godinama letuju i plove po Jadranu, mnogo mi je žao njihove dece" (FOTO/VIDEO)
sudar brodova, Split
HrvatskaSENZACIJA U KOMŠILUKU! U zoološkom vrtu rođene JEDINE BEBE OVE VRSTE u celoj Evropi: Uprava izdala hitno upozorenje za sve koji žele da ih vide (FOTO)
zoo vrt zagreb.png