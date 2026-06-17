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Tragedija na Jadranu, u kojoj su između Šolte i Brača poginule četiri osobe, dobila je novi epilog. Nakon višednevne istrage, policija je uhapsila hrvatskog državljanina (33) zbog sumnje da je povezan sa teškom pomorskom nesrećom u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica, piše Večernji.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske saopšteno je da se protiv osumnjičenog vodi kriminalistička istraga zbog sumnje da je počinio krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja, odnosno ugrožavanje posebnih vrsta saobraćaja.

Po završetku istrage biće predat pritvorskom nadzorniku uz podnošenje krivične prijave.

Nesreća se dogodila 14. juna oko 11.40 časova na morskom području između Šolte i Brača. U sudaru su učestvovali putnički katamaran na liniji Split–Hvar i jedrilica sa osam čeških državljana.

Četiri osobe sa jedrilice izgubile su život, dok je na katamaranu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i sedam članova posade.

Potraga za poslednjom nestalom osobom trajala je više sati, a ronioci su kasnije pronašli potonulu jedrilicu i telo četvrte žrtve na dubini većoj od 50 metara.