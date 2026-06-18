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Na manje od deset metara dubine u uvali Stiniva na ostrvu Visuočena je riba lav (Pterois miles), poznata i kao vatrenjača. Njen ubod izaziva jake bolove i probleme sa disanjem, a za domaći morski ekosistem ova riba predstavlja pravu ekološku katastrofu.

Vatrenjača predstavlja veliku opasnost jer poseduje izuzetno otrovne leđne, podrepne i trbušne bodlje, čiji ubod kod ljudi izaziva trenutni i nepodnošljivi bol, izraženo oticanje, a u težim slučajevima i respiratorne probleme.

Riba lav Foto: Printscreen/Youtube/Morski TV

Njen otrov je termolabilan, pa prva pomoć podrazumeva hitno potapanje ubodenog mesta u toplu vodu temperature do 45 stepeni Celzijusa, kao i obavezan odlazak kod lekara.

Osim što predstavlja opasnost za ljude, ova vrsta izaziva pravu ekološku katastrofu u Jadranskom i Sredozemnom moru, jer je izuzetno agresivan i proždrljiv predator koji ubrzano uništava populacije autohtonih riba i rakova.

Smrtonosna riba lav u Crnoj Gori Foto: Printscreen Instagam

Lokalni morski organizmi ne prepoznaju je kao pretnju, pa lako postaju njen plen, dok s druge strane vatrenjača u našem moru nema prirodnih neprijatelja koji bi kontrolisali njenu brojnost.