KUPAČI, BUDITE MAKSIMALNO OPREZNI! U plićaku Jadrana viđeno veoma OPASNO stvorenje, njegov otrov je TERMOLABILAN, uništava sve pred sobom!
Na manje od deset metara dubine u uvali Stiniva na ostrvu Visuočena je riba lav (Pterois miles), poznata i kao vatrenjača. Njen ubod izaziva jake bolove i probleme sa disanjem, a za domaći morski ekosistem ova riba predstavlja pravu ekološku katastrofu.
Vatrenjača predstavlja veliku opasnost jer poseduje izuzetno otrovne leđne, podrepne i trbušne bodlje, čiji ubod kod ljudi izaziva trenutni i nepodnošljivi bol, izraženo oticanje, a u težim slučajevima i respiratorne probleme.
Njen otrov je termolabilan, pa prva pomoć podrazumeva hitno potapanje ubodenog mesta u toplu vodu temperature do 45 stepeni Celzijusa, kao i obavezan odlazak kod lekara.
Osim što predstavlja opasnost za ljude, ova vrsta izaziva pravu ekološku katastrofu u Jadranskom i Sredozemnom moru, jer je izuzetno agresivan i proždrljiv predator koji ubrzano uništava populacije autohtonih riba i rakova.
Lokalni morski organizmi ne prepoznaju je kao pretnju, pa lako postaju njen plen, dok s druge strane vatrenjača u našem moru nema prirodnih neprijatelja koji bi kontrolisali njenu brojnost.
Pošto se razmnožava neverovatnom brzinom tokom cele godine, intenzivno potiskuje domaće vrste i ozbiljno ugrožava biodiverzitet, zbog čega stručnjaci neprestano upozoravaju javnost i podstiču ronioce na njen pojačani lov.
(Kurir.rs/Morski.hr)