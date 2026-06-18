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Riječka policija sprovela je kriminalističku istragu nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio krivično delo pokušaja ubistva.

Sumnja se da je 29-godišnjak juče u ranim jutarnjim satima u Rijeci najpre verbalno, a zatim i fizički napao 54-godišnjeg hrvatskog državljanina. Koristio je teleskopsku palicu i nož i tom prilikom ga povredio.

Povređenom je lekarska pomoć pružena u riječkom KBC-u, gde je utvrđeno da je zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Nakon završetka kriminalističke istrage, protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu i predat je pritvorskom nadzorniku.

(Kurir.rs/Index.hr)

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