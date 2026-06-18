PU koprivničko-križevačka je dojavu o nestanku deteta u Dravi primila u 20:39 časova, u mestu Selnica Podravska, u opštini Legrad
Hrvatska
NESTALO DETE U RECI! Sve službe su na terenu, u toku je HITNA potraga! Stigli su policija, vatrogasci i pripadnici HGSS, DRAMA u Hrvatskoj!
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Intenzivna potraga za detetom koje je sinoć nestalo u reci Dravi u Selnici Podravskoj nastavljena je i danas, potvrdila je koprivničko-križevačka policija.
Na terenu su od sinoć policijski službenici koji sprovode opsežne mere potrage, kao i vatrogasci i pripadnici HGSS-a.
PU koprivničko-križevačka je dojavu o nestanku deteta u Dravi primila u 20:39 časova, u mestu Selnica Podravska, u opštini Legrad.
(Kurir.rs/Index.hr)
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