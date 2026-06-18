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Intenzivna potraga za detetom koje je sinoć nestalo u reci Dravi u Selnici Podravskoj nastavljena je i danas, potvrdila je koprivničko-križevačka policija.

Na terenu su od sinoć policijski službenici koji sprovode opsežne mere potrage, kao i vatrogasci i pripadnici HGSS-a.

PU koprivničko-križevačka je dojavu o nestanku deteta u Dravi primila u 20:39 časova, u mestu Selnica Podravska, u opštini Legrad.

(Kurir.rs/Index.hr)

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