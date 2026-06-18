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Ispitala ga je zamenica splitske županijske državne tužiteljke. Osumnjičen je da je prekršio član 225. Krivičnog zakona, odnosno da je ugrozio pomorski saobraćaj, što je dovelo do nesreće sa smrtnim posledicama. Za to mu preti kazna i do 15 godina zatvora.

Advokatica prvog oficira Zvjezdana Barić potvrdila je za Indeks da je njen klijent aktivno iznosio odbranu pred policijom i tužiocima, opisujući sve što je preduzeo uoči nesreće. Tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi istražni zatvor.

1/5 Vidi galeriju Sudar brodova kod Splita, poginulo četvoro ljudi, čeških državljana. Sudarili su se katamaran i jedrilica. Na katamaranu je bilo 118 ljudi, a na jedrilici njih osam. Foto: Facebook/Printscreen/Slobodna Dalmacija

Indeks iz izvora bliskih istrazi saznaje da kapetan katamarana nije obuhvaćen postupkom jer u trenutku prolaska kroz Splitska vrata, koja nisu klasifikovana kao uski moreuz, prema Pomorskom zakoniku nije morao da bude na svojoj poziciji.

On je, prema istim izvorima, u trenutku nesreće bio u svojoj kabini, a sva ovlašćenja za upravljanje preneo je na prvog oficira.

Prvi oficir tvrdi da je učinio sve što je mogao kako bi izbegao sudar, ali da je jedrilica sa češkim državljanima neprestano menjala kurs plovidbe, piše Dalmatinski portal.

Jedrilicom je upravljao 64-godišnji češki državljanin, koji je u sudaru poginuo. Iako nije bio zvanično naveden kao skiper prilikom iznajmljivanja plovila, prema dostupnim informacijama bio je obučen za upravljanje takvom vrstom broda. Za sada nema informacija da li je saslušana osoba koja je zvanično bila navedena kao skiper.

Podsetimo, u pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedelju oko 11:38 časova u Splitskim vratima, između ostrva Šolte i Brača, poginule su četiri osobe.

U trenutku sudara na jedrilici je bilo osam čeških državljana, dok se na katamaranu nalazilo 118 putnika i sedam članova posade. Četiri osobe sa potopljene jedrilice spašene su iz mora i sa povredama prevezene u KBC Split.