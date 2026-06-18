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Motociklista je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva motocikla jutros oko 4:45 časova na Jadranskoj magistrali, na području vidikovca kod Dubrovnika, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Drugi motociklista je zbog zadobijenih povreda prevezen u dubrovačku bolnicu. Tokom uviđaja, saobraćaj na tom delu Jadranske magistrale bio je obustavljen i preusmeren iz pravca Župa dubrovačka prema Brgatu i Komolcu.

Iz Dubrovnika je zbog saobraćajne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog saobraćajnog režima oko istorijskog jezgra grada u pravcu Župe dubrovačke.

(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Ilustracija)

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