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FK Sokol Dubravka je u četvrtak na Fejsbuku objavio poslednji oproštaj od Nina Mihočevića, koji je u četvrtak ujutru poginuo u saobraćajnoj nesreći na glavnoj cesti kod Konavla.

- Postoje trenuci kada reči jednostavno nisu dovoljne. Trenuci kada cela zajednica stane, zaćuti i pokuša da pronađe smisao u vestima koje srce odbija da prihvati. Sa velikom tugom i nevericom opraštamo se od našeg Nina Mihočevića - napisao je klub u objavi.

- Dugo smo razmišljali da li uopšte treba da napišemo ove redove. U ovakvim trenucima, reči deluju premalo pred tugom koju osećamo. Međutim, odlučili smo da pišemo jer Nino i njegova porodica zaslužuju da svi znaju kakav je čovek bio. Zaslužuju da se zapiše koliko je dobrote, topline, iskrenosti i čovečnosti nosio u sebi. Nino je bio osoba koja je zračila vedrinom i dobrotom, čovek sa kojim su se ljudi osećali prihvaćeno, sigurno i vredno. Takvi ljudi ne prolaze kroz život nezapaženo. Ostavljaju trag koji vreme ne može da izbriše - dodao je klub u objavi.

"Osoba na koju ste uvek mogli da računate"

Naglašavaju da će Nina pamtiti kao prijatelja, saigrača i čoveka koji je iskreno voleo svoj klub i nesebično davao sebe za njegovo dobro.

- Bio je osoba na koju ste uvek mogli računati, čovek svetlih duša, velikog srca i još veće čovečnosti. Zbog toga su ga svi poštovali i voleli još više - napisao je NK Sokol.

- Posebno saosećamo sa njegovom suprugom, decom i celom porodicom. Neka pronađu snagu u ljubavi koju je ostavio za sobom i u saznanju da će njegovo ime, njegova dobrota i njegova dela živeti kroz sve one koje je dotakao tokom svog života - dodao je klub.

- Verujemo da je njegova porodica danas dobila anđela. Anđela koji je raširio krila i koji će zauvek čuvati njegovu suprugu, decu i sve njegove voljene. Neka ih uteši saznanje da ljubav, dobrota i trag koji je Nino ostavio za sobom nikada neće izbledeti. Počivaj u miru, dragi Nino - zaključio je klub u saopštenju.

Podsetimo, Nino je iza sebe ostavio suprugu i dvoje dece, radio je kao zamenik direktora za zemaljske operacije na aerodromu Dubrovnik, a bio je i dugogodišnji sportista. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći na putu do posla na aerodromu Ruđer Bošković.