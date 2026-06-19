MALOLETNICI BRUTALNO PRETUKLI MLADIĆA U ZAGREBU! Nastavili da ga šutiraju u glavu i telo onesvešćenog! Neviđeno IŽIVLJAVANJE u Hrvatskoj!
Istraga je pokrenuta nakon što je zagrebačka policija u sredu primila snimak napada. Na snimku se vidi kako grupa mlađih osoba ispred vaspitno-obrazovne ustanove u Ulici svetog Leopolda Mandića fizički napada mladića.
Policija je za manje od 24 sata identifikovala i uhapsila sve osumnjičene. Kriminalističkom istragom utvrđena je sumnja da se napad dogodio 8. juna u večernjim satima, nakon verbalnog sukoba.
Prema navodima policije, osumnjičeni su delovali s namerom da usmrte za sada nepoznatog mladića.
Napad je, kako navode istražitelji, započeo jedan od maloletnika koji je žrtvu više puta udario rukama u glavu i telo. Mladić je od udaraca pao na tlo, ali se napad nastavio.
Potom su mu se pridružila još četvorica maloletnika koji su ga, prema mišljenju policije, više puta udarali nogama u glavu i telo i nastavili s napadom sve dok nije izgubio svest.
Nakon što su njih petorica prestali s napadom, šesti maloletnik navodno je još nekoliko puta nogom udario onesvešćenog mladića u glavu i telo.
Policija navodi da je celom događaju prisustvovao i sedmi maloletnik koji nije učestvovao u fizičkom napadu, ali je posmatrao događaj i ostale verbalno bodrio i podsticao.
Nakon završetka kriminalističke istrage, svi su predati pritvorskom nadzorniku. Policija petoricu maloletnika sumnjiči za pokušaj ubistva, šestog za učestvovanje u tuči, a sedmog za nasilničko ponašanje.
Nezvanično se saznaje da su tokom ispitivanja tvrdili da ih je pijani muškarac maltretirao na školskom igralištu. Navodno je neke od njih čak uhvatio i podigao u vazduh, ali kada ga je prvi od njih oborio na zemlju, svi su počeli da ga udaraju.
Nakon postupka pred Županijskim sudom u Zagrebu, svi su pušteni na slobodu uz mere opreza. Određena im je obaveza redovnog javljanja policiji, kao i privremena mera nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Policija je objavila fotografiju osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom krivičnom delu.
- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi sa fotografije, pozivamo ih da nas o tome obaveste pozivom na broj 192 - saopštila je policija.
(Kurir.rs/Index.hr)