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Istraga je pokrenuta nakon što je zagrebačka policija u sredu primila snimak napada. Na snimku se vidi kako grupa mlađih osoba ispred vaspitno-obrazovne ustanove u Ulici svetog Leopolda Mandića fizički napada mladića.

Policija je za manje od 24 sata identifikovala i uhapsila sve osumnjičene. Kriminalističkom istragom utvrđena je sumnja da se napad dogodio 8. juna u večernjim satima, nakon verbalnog sukoba.

Prema navodima policije, osumnjičeni su delovali s namerom da usmrte za sada nepoznatog mladića.

Napad je, kako navode istražitelji, započeo jedan od maloletnika koji je žrtvu više puta udario rukama u glavu i telo. Mladić je od udaraca pao na tlo, ali se napad nastavio.

Potom su mu se pridružila još četvorica maloletnika koji su ga, prema mišljenju policije, više puta udarali nogama u glavu i telo i nastavili s napadom sve dok nije izgubio svest.

Nakon što su njih petorica prestali s napadom, šesti maloletnik navodno je još nekoliko puta nogom udario onesvešćenog mladića u glavu i telo.

Policija navodi da je celom događaju prisustvovao i sedmi maloletnik koji nije učestvovao u fizičkom napadu, ali je posmatrao događaj i ostale verbalno bodrio i podsticao.

Nakon završetka kriminalističke istrage, svi su predati pritvorskom nadzorniku. Policija petoricu maloletnika sumnjiči za pokušaj ubistva, šestog za učestvovanje u tuči, a sedmog za nasilničko ponašanje.

Nezvanično se saznaje da su tokom ispitivanja tvrdili da ih je pijani muškarac maltretirao na školskom igralištu. Navodno je neke od njih čak uhvatio i podigao u vazduh, ali kada ga je prvi od njih oborio na zemlju, svi su počeli da ga udaraju.

Nakon postupka pred Županijskim sudom u Zagrebu, svi su pušteni na slobodu uz mere opreza. Određena im je obaveza redovnog javljanja policiji, kao i privremena mera nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Policija je objavila fotografiju osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom krivičnom delu.