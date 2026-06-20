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Slučaj koji je šokirao Hrvatsku krajem 2024. godine dobio je nepravosnažnu sudsku presudu. Roditelji dve bebe čija su tela pronađena zakopana u dvorištu porodične kuće u naselju Ljubelj Kalnički, u opštini Ljubešćica u Varaždinskoj županiji, osuđeni su na po 17 godina zatvora.

Tela dece pronađena su u decembru 2024. godine u dvorištu porodične kuće, nakon čega su roditelji uhapšeni u Splitu i prevezeni u Varaždin, prema nadležnosti za krivična dela za koja su optuženi.

Treće dete u porodici je potom preuzeo na brigu Zavod za socijalnu zaštitu. Prema saopštenju Državnog tužilaštva, Županijski sud u Varaždinu doneo je nepravosnažnu presudu kojom je muškarca (40) i ženu (35) proglasio krivim za krivična dela povrede prava deteta počinjena nad troje dece od jula 2020. do decembra 2024. godine, prouzrokujući smrt dvoje dece.

Saopštenje Državnog tužilaštva objavlio je Večernji u celosti:

Dana 19. juna 2026. godine, nakon završenog ročišta, Županijski sud u Varaždinu objavio je nepravosnažnu presudu po optužnici koju je podiglo Državno tužilaštvo Varaždinske županije protiv dvoje hrvatskih državljana (rođenih 1986. i 1990. godine) zbog počinjenja dva krivična dela povrede prava deteta iz člana 177. stav 4. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona i jednog krivičnog dela povrede prava deteta iz člana 177. stav 2. Krivičnog zakona.

Nepravosnažnom presudom optuženi, 40-godišnji muškarac i 35-godišnja žena, proglašeni su krivim za počinjenje sva tri krivična dela povrede prava deteta koja su im stavljena na teret optužnicom na štetu troje dece, počinjena između jula 2020. i decembra 2024. godine, u gradu kod Novog Marofa, prouzrokujući smrt dvoje dece, i svaki je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od sedamnaest godina.

"Takođe je produžen pritvor obojici optuženih", saopštilo je DORH.