Slušaj vest

Razlog za to je međunarodna združena vojna vežba "Borbena moć 26", koju će Oružane snage Republike Hrvatske sprovoditi od 22. juna do 3. jula u saradnji sa savezničkim i partnerskim zemljama, kao i sa komponentama sistema državne bezbednosti.

Iz Ministarstva odbrane upozorili su građane da se tokom pripreme i izvođenja vežbe na širem području vojnih lokacija može očekivati intenzivniji drumski saobraćaj vojnih vozila, ali i povećan nivo buke.

Vežba će se održavati na više lokacija širom Hrvatske, među kojima su vojni poligon "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu, kasarna "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu, vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju, kasarna "Josip Jović" u Udbinii vojni poligon "Josip Markić" u Kninu.

Aktivnosti će se sprovoditi i na vojnom vežbalištu Gakovo, u kasarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku, na vojnoj lokaciji Zečevo, kao i na pomorskom vojnom poligonu Žirje.

Kako ističu iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske (MORH), reč je o međunarodnoj združenoj vežbi u kojoj, pored hrvatske vojske, učestvuju i pripadnici oružanih snaga savezničkih i partnerskih država.

(Kurir.rs/Večernji list)

Ne propustiteHrvatskaOVO JE TOMPSONOVA ĆERKA! Prijavila se za dobrovoljno služenje vojnog roka, Marko Perković joj došao na polaganje zakletve (FOTO)
8c3384e7-b33c-4f1f-a7a4-57f1f81cce75 copy.jpg
HrvatskaZORAN MILANOVIĆ: Hrvatski vojnici evakuisani iz Iraka
x03 AP Darko Bandic.jpg
HrvatskaMILANOVIĆ IZDAO NAREĐENJE O POVLAČENJU HRVATSKIH VOJNIKA! Vojna intervencija u Iranu može imati teške posledice!
milanovic-beta-daniel-kasapa.jpg
HrvatskaMILANOVIĆ NEĆE SARADNJU SA IZRAELOM! "Hrvatska da obustavi sve planirane sporazume sa njima"
x04 EPA Antonio Bat.jpg