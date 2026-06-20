NATO VOJSKE PRED VRATIMA SRBIJE: Kreće velika vojna vežba u Hrvatskoj, poslato HITNO upozorenje stanovništvu, počinje "Borbena moć 26"
Razlog za to je međunarodna združena vojna vežba "Borbena moć 26", koju će Oružane snage Republike Hrvatske sprovoditi od 22. juna do 3. jula u saradnji sa savezničkim i partnerskim zemljama, kao i sa komponentama sistema državne bezbednosti.
Iz Ministarstva odbrane upozorili su građane da se tokom pripreme i izvođenja vežbe na širem području vojnih lokacija može očekivati intenzivniji drumski saobraćaj vojnih vozila, ali i povećan nivo buke.
Vežba će se održavati na više lokacija širom Hrvatske, među kojima su vojni poligon "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu, kasarna "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu, vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju, kasarna "Josip Jović" u Udbinii vojni poligon "Josip Markić" u Kninu.
Aktivnosti će se sprovoditi i na vojnom vežbalištu Gakovo, u kasarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku, na vojnoj lokaciji Zečevo, kao i na pomorskom vojnom poligonu Žirje.
Kako ističu iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske (MORH), reč je o međunarodnoj združenoj vežbi u kojoj, pored hrvatske vojske, učestvuju i pripadnici oružanih snaga savezničkih i partnerskih država.
(Kurir.rs/Večernji list)