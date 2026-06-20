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Razlog za to je međunarodna združena vojna vežba "Borbena moć 26", koju će Oružane snage Republike Hrvatske sprovoditi od 22. juna do 3. jula u saradnji sa savezničkim i partnerskim zemljama, kao i sa komponentama sistema državne bezbednosti.

Iz Ministarstva odbrane upozorili su građane da se tokom pripreme i izvođenja vežbe na širem području vojnih lokacija može očekivati intenzivniji drumski saobraćaj vojnih vozila, ali i povećan nivo buke.

Vežba će se održavati na više lokacija širom Hrvatske, među kojima su vojni poligon "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu, kasarna "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu, vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju, kasarna "Josip Jović" u Udbinii vojni poligon "Josip Markić" u Kninu.

Aktivnosti će se sprovoditi i na vojnom vežbalištu Gakovo, u kasarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku, na vojnoj lokaciji Zečevo, kao i na pomorskom vojnom poligonu Žirje.