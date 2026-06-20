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Policija je u sredu izvestila da je u 20.39 časova primila prijavu da je dete nestalo u Selnici Podravskoj na reci Dravi, nakon čega je pokrenuta velika potraga.

Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvestila je da je telo deteta pronađeno u reci Dravi popodne, oko dva kilometra od mesta nestanka.

- Po nalogu Državnog tužilaštva Varaždinske županije sprovode se dokazne radnje - saopštila je policija.

Podsećanja radi, policija je u sredu izvestila da je u 20.39 časova primila prijavu da je dete nestalo u Selnici Podravskoj na reci Dravi, nakon čega je pokrenuta velika potraga.

Kurir.rs/Večernji

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