Telo deteta koje je u sredu nestalo u reci Dravi kod Selnice Podravske pronađeno je oko dva kilometra od mesta nestanka. Policija i tužilaštvo sprovode dokazne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti tragedije
Selnica Podravska
TRAGEDIJA NA DRAVI! Pronađeno telo deteta koje je nestalo u Selnici Podravskoj, istraga u toku
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Policija je u sredu izvestila da je u 20.39 časova primila prijavu da je dete nestalo u Selnici Podravskoj na reci Dravi, nakon čega je pokrenuta velika potraga.
Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvestila je da je telo deteta pronađeno u reci Dravi popodne, oko dva kilometra od mesta nestanka.
- Po nalogu Državnog tužilaštva Varaždinske županije sprovode se dokazne radnje - saopštila je policija.
Podsećanja radi, policija je u sredu izvestila da je u 20.39 časova primila prijavu da je dete nestalo u Selnici Podravskoj na reci Dravi, nakon čega je pokrenuta velika potraga.
Kurir.rs/Večernji
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