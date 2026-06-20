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Dvoje hrvatskih državljana, 40-godišnji muškarac i 35-godišnja žena, osuđeni su od strane Varaždinskog županijskog suda za teška kršenja prava deteta. Za krivična dela koja su prouzrokovala smrt dvoje od troje dece, svaki je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 17 godina.

Podsetimo se da su u jesen 2024. godine u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa pronađena tela dve bebe, sahranjene u dvorištu porodične kuće. Treće dete, koje ima četiri godine, preuzeo je na brigu Centar za socijalni rad.

U međuvremenu, dobili su još jedno dete, koje im je odmah po rođenju oduzeto u zatvoru.

Jedinstvena kazna od 17 godina

Portparol Županijskog suda u Važdinu, Igor Pavlič, objasnio je za Dnevnik.hr kako je formirana kazna.

- Svaki od njih je suđen za tri krivična dela. Za teža krivična dela dobili su pojedinačne kazne od osam i devet godina, a za lakše krivično delo kaznu od dve godine. Sve njihove kazne su spojene u jedinstvenu zatvorsku kaznu od 17 godina - rekao je Pavlić.

On je objasnio da roditelji nisu optuženi za ubistvo.

- Nisu optuženi za svesno i namerno ubistvo dece ili za pristanak na njihovu smrt, već za njihovo zanemarivanje, što je rezultiralo smrću. Što se tiče dužine kazne, to je stvar zakonodavca. Sudovi rade u okvirima propisanim zakonom, a uzimaju se u obzir stepen krivice i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti - rekao je Pavlić.

Foto: Ajdin Kamber/Shutterstock

Za zanemarivanje koje je rezultiralo smrću, kazna je od tri do 15 godina, a u slučaju trećeg deteta, koje je preživelo, od jedne do pet godina zatvora.

Novo dete rođeno u zatvoru

Nakon stravičnog otkrića, roditeljima je oduzeto treće, najstarije dete, nakon čega su pušteni iz pritvorskog centra da se brane sa slobode.

- Međutim, gospođa je u međuvremenu zatrudnela, pa se ponovo pojavio rizik od recidiva, te su vraćeni u pritvorski centar. Nakon porođaja u zatvoru, odbila je lekarski pregled i pomoć, na šta je Centar za socijalni rad, moram priznati, veoma brzo reagovao i oduzeo dete. Time je rizik od recidiva ponovo prestao da postoji - objasnio je sudija Pavlić.

Međutim, odlukom višeg suda, roditelji su zadržani u pritvorskom centru, gde sada moraju biti zbog dužine trajanja nepravosnažne presude. I odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe na presudu.

OIB su smatrali žigom zveri

Porodica je živela u izolaciji. Prema rečima jednog meštanina, otac je imao običaj da šeta po selu u dugoj crnoj haljini. Takođe je rekao da je nosio dugu bradu. Poznanik čoveka je rekao da je pre nekoliko godina postao član verske sekte, gde je upoznao svoju partnerku, i da su se venčali po ceremoniji koju je sekta propisala.

Navodno nije priznavao državu i zakone, a lični identifikacioni broj (OIB) je smatrao "žigom zveri". Poznanik veruje da čovek nije video ništa loše u smrti dece jer je verovao da je to "prirodan tok stvari" i "Božja volja".

Otac je sarađivao sa "Organizacijom za odbranu zdravlja". Veb-sajt pomenute "organizacije" pun je kontroverznih saveta o tome kako potpuno izlečiti najteže bolesti "prirodnim lečenjem", uključujući i onaj koji tvrdi da belim lukom leči rak dojke.