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Srpsko narodno veće saopštilo je da su zidovi pothodnika kod Osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu juče osvanuli s grafitom koji sadrži direktnu pretnju, odnosno poziv na ubistvo lidera Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca.

Iz SNV-a navode da je poruka ovog puta napisana u množini, zbog čega smatraju da se može odnositi na Pupovčeve bližnje ili na sve one koje on predstavlja kroz svoje političko delovanje.

Kukasti krstovi

Prema saopštenju i fotografiji SNV-a, na grafitu su se prvi put pojavili i nacistički simboli kukastog krsta, kao novi element u porukama mržnje koje su, kako navode, već treći put ove godine ispisane na zidovima tog pothodnika kod zagrebačke škole.

Iz SNV-a podsećaju da su se pretnje smrću Pupovcu, poruke mržnje i veličanje ustaštva i nacizma na toj lokaciji pojavili još krajem januara. Tada je, kako navode, nepoznati počinilac napisao i poruku o "ustašama Novi Zagreb".

Nove pretnje Miloradu Pupovcu Foto: Printscreen/Srpsko narodno vijeće

"Ustani Ante"

Slične poruke ponovo su se pojavile u martu, takođe kod pothodnika u blizini Osnovne škole Savski Gaj. Tada su, prema SNV-u, ispisani grafiti sa ustaškim simbolima, porukom "Ustani Ante", pozivom na ubistvo Pupovca, pretnjama policiji i navijačima Hajduka, kao i porukom "Za dom spremni".

SNV podseća da ovo nisu prvi takvi slučajevi u Savskom Gaju i obližnjem Remetincu, navodeći da je u novembru 2021. taj deo Zagreba bio išaran sa oko trideset grafita, među kojima su bile poruke mržnje i pretnje upućene Pupovcu i Srbima u Hrvatskoj.

Milorad Pupovac Foto: Printscreen/Youtube

"Ubij Srbina"

Pupovac je u martu ranije komentarisao ove poruke, navodeći da ga takvi grafiti ne iznenađuju jer se poruke poput "Ubij Srbina!" već dugo, kako je rekao, slobodno ispisuju i uzvikuju u javnosti.

- Ova poruka je samo najekstremniji izraz mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovno dobijamo u porukama ili komentarima ispod objava o našim aktivnostima - rekao je tada Pupovac.

On je tada upozorio da su takve poruke deo šire "kulture mržnje" vidljive u javnom prostoru, uključujući i ustaški pozdrav "Za dom spremni" i nacističke kukaste krstove.