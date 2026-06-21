MORTUS PIJAN SEO ZA VOLAN, PA ZAVRŠIO IZA REŠETAKA: Policija zaustavila muškarca (41) u Kutini, pa ostala u šoku prilikom alkotesta
Na području Kutine policija je prošlog petka zaustavila 41-godišnjeg muškarca koji je počinio više saobraćajnih prekršaja, a izmereno mu je čak 3,74 promila alkohola u krvi.
Vozač je uhapšen i priveden sudu, koji mu je odredio zatvorsku kaznu, saopštila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.
Vozio bez vozačke dozvole
Incident se dogodio u petak, 19. juna, oko 14.15 časova u mestu Banova Jaruga. Policajci su zaustavili automobil kutinskih registarskih oznaka nakon što su primetili da se vozač ne kreće sredinom saobraćajne trake i da prilikom preticanja nije koristio migavac.
Daljom proverom utvrđeno je da je 41-godišnjak upravljao vozilom pod dejstvom alkohola od 3,74 promila, bez položenog vozačkog ispita i bez korišćenja sigurnosnog pojasa.
Sud mu odredio 15 dana zatvora
Vozač je uhapšen i nakon prekršajne obrade priveden nadležnom Opštinskom prekršajnom sudu. Policija je predložila da bude proglašen krivim i da mu se izrekne kazna zatvora od 60 dana, kao i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 meseci.
Međutim, sud ga je kaznio sa 15 dana zatvora i novčanom kaznom u iznosu od 220 evra, prenosi Index.hr.
Kurir.rs/Index.hr