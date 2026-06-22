TOPLOTNI TALAS POGODIO KOMŠILUK! Prže se na ekstremnim temperaturama, a DANAS stižu i jezive oluje za ovu zemlju – izdato HITNO upozorenje!
Hrvatsku je pogodio toplotni talas koji će, prema trenutnim prognozama, trajati najmanje još nedelju dana. Očekuje se da će ove nedelje biti još jači.
Danas će u celoj zemlji biti sunčano i vruće, ali ne sasvim stabilno. Od sredine dana, uz jak razvoj oblačnosti, lokalno su moguće grmljavine, koje mogu biti izraženije.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je izdao upozorenje za Slavoniju, zagrebačku regiju, te Istrui Kvarnerzbog mogućih jakih nevremena. Upozorenje je na snazi i zbog izuzetno visokih temperatura.
Prognoza po regionima
Drugog dana leta u Hrvatskoj biće toplo i nestabilno. Očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina, posebno u istočnim i centralnim krajevima tokom popodneva. Jutarnje temperature kretaće se od 15 do 26 °C, a dnevne od 30 do 36 °C.
Na severnom Jadranu mogući su jači pljuskovi uz buru na obali, dok će u Dalmaciji i na jugu biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz povremene pljuskove u zaleđu.
Toplotni talas se nastavlja
U utorak će preovladavati sunčano i vruće vreme, uz mogućnost lokalnih grmljavinskih pljuskova na istoku zemlje i uz granicu sa Slovenijom. Temperature će se kretati od 18 do 27 °C ujutro, a tokom dana od 30 do 35 °C.
Prema prognozama, toplotni talas zadržaće se najmanje do kraja nedelje.
Civilna zaštita: Ne putujte u najtoplijem delu dana
Uprava civilne zaštite upozorava da tokom velikih vrućina treba izbegavati putovanja i boravak na suncu između 10 i 17 časova, redovno piti tečnost i uvek nositi vodu sa sobom.
Preporučuju se lagana odeća i obuća, kao i lagani obroci poput voća, povrća i supa. Treba izbegavati alkohol, gazirana pića, težak fizički napor i dug boravak na suncu.
Za rashlađivanje se savetuje tuširanje mlakom vodom i održavanje prijatne temperature u domu. Decu i životinje nikako ne treba ostavljati same u vozilima ili na direktnom suncu.
Znaci toplotnog udara
Znaci toplotnog udara uključuju glavobolju, vrtoglavicu, konfuziju, ubrzan puls, crvenu i vrelu kožu, telesnu temperaturu iznad 40 °C, a u težim slučajevima i gubitak svesti.
U slučaju toplotnog udara osobu treba odmah premestiti u hlad ili rashlađen prostor, skinuti višak odeće, hladiti je vlažnim oblogama i pozvati hitnu pomoć. Ako je bez svesti, ali diše, treba je postaviti u bočni položaj.
Važni brojevi su 194 za hitnu medicinsku službu i 112 za evropski broj za hitne službe.
(Kurir.rs/Indeks)