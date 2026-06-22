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Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas na obeležavanju Dana antifašističke borbe u Spomen-parku Brezovica, na datum osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda, da bi bez pomoći hrvatskih Srba iz Banije i Korduna prvi partizanski odred i širi narodnooslobodilački pokret brzo propali, javlja Jutarnji list.

"Na dan kada je četiri miliona Hitlerovih vojnika napalo SSSR, Staljinovu diktaturu, sedamdeset je sisačkih komunista pobeglo kako ih ustaše i Gestapo ne bi pohvatali jer su bili članovi Komunističke partije, te Staljinove monolitne organizacije. Da na Baniji, Kordunu i u Lici nije bilo hrvatskih Srba tih 70-ak hrvatskih komunista ne bi daleko dospelo", rekao je Milanović.

Rekao je kako je velika većina Hrvata tada na prve partizanske odrede gledala skeptično i da su ih činili pretežno hrvatski Srbi.

"Na početku su većinu boraca u Narodnooslobodilačkoj borbi (NOB) činili Srbi. Reč je o malom broju ljudi, stali bi svi na stadion u Kranjčevićevoj. Većina drugih je bila skeptična, ljudi su to gledali sa strane", naveo je predsednik Hrvatske.

1/4 Vidi galeriju Zoran Milanović Foto: Beta Nebojsa Tejicsta, PA Antonio Bat

Osim Milanovića, na glavnoj svečanosti u spomen-parku prisustvovali su i ministar za rad i socijalnu politiku Alen Ružić, poslanica u Hrvatskom Saboru iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Vesna Bedeković, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak iz HDZ, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić iz HDZ, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević iz stranke Možemo, i predsednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, poručio je da su hrvatski antifašisti dali važan doprinos borbi za slobodu svojim otporom nacizmu i fašizmu, kojimi su Hrvatsku svrstali među antifašističke narode koji su pobedili u Drugom svetskom ratu, prenela je Hrvatska radio-televizija.

Predsednik Sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku građanima povodom Dana antifašističke borbe.

"Hrvatski antifašisti dali su uistinu značajan doprinos pobedi nad ideologijama koje su Evropi i svetu donele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine", naveo je Jandroković.