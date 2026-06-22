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Jaka kiša i vetar pogodili su područje Hrvatsko zagorje i grada Zagreba, ali veće štete nisu zabeležene. U susednoj Sloveniji, na području Ptuja, situacija je bila ozbiljnija jer je uz jaku kišu padao i grad veličine lešnika, prenosi HRT.

Temperatura je takođe znatno pala, sa 33 stepena na oko 24 stepena Celzijusa.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za Riječku regiju zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom području, navodi DHMZ, mogući su i izraženiji grmljavinski pljuskovi.

Pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su i na području Osječke regije, Zagrebačke regije i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku regiju i Dubrovačku regiju, dok je na području Velebitski kanal i Kvarner i Kvarnerić moguća pojačana bura.

Vetar će biti slab do umeren severoistočni, na istoku severozapadni, a uz nestabilnosti može povremeno biti i jak. Na Jadranuće mestimično duvati umerena bura, dok se poslepodne očekuje severozapadni i jugozapadni vetar.