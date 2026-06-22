"ODBRANJENA JEDNA KUĆA" Dramatična scena na Jadranu, gore borove šume i hektari niskog rastinja, KANADERI u akciji, najgore na Čiovu, Hvaru i kod Šibenika!
Veliki broj vatrogasnih snaga gasi požar koji je danas popodne, usled grmljavinskog nevremena, izbio na Čiovu u blizini Gospe od Prizidnice, gde su vatrom zahvaćeni borova šuma i nisko rastinje. Vatrogasci očekuju da će do večeri požar staviti pod kontrolu.
Vatrogasci su nešto posle 16 časova dobili dojavu da na otvorenom prostoru gore borova šuma i nisko rastinje, i to na lokaciji Gospe od Prizidnice na južnoj strani Čiova, u Slatini.
Na teren su upućene vatrogasne snage operativnih područja Trogira, Kaštela i Splita, saopšteno je iz Županijskog vatrogasno-operativnog centra (ŽVOC).
Kanaderi u vazduhu, požar i na Hvaru
U gašenju učestvuje 51 vatrogasac sa 16 vozila, vatrogasni brod i dva kanadera.
- Teren koji gori i na kojem rade vatrogasci prilično je nepristupačan za pešake, ali srećom stigle su vazdušne snage koje nam mnogo pomažu - rekao je dežurni operativac u ŽVOC-u.
Za sada nije poznata površina zahvaćena požarom, jer je gašenje još u toku. Vatrogasci ističu da nema ugroženih objekata ni ljudi i nadaju se da će do mraka požar staviti pod kontrolu.
Požar je izbio i na ostrvu Hvar, na području Sveta Nedelja, gde je gašenje takođe u toku.
Četiri kanadera gase požar kod Šibenika, odbranjena jedna kuća
Požar koji je danas poslepodne izbio u Dubravi kod Šibenikai dalje je aktivan, a vatra je zahvatila oko 100 hektara trave, niskog rastinja i borove šume, saopšteno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Šibenik.
Dojava o požaru primljena je nešto pre 15 časova, a na terenu su angažovana 72 vatrogasca sa 24 vozila. U gašenju učestvuju i četiri kanadera. Vatrogasci su uspeli da odbrane jednu kuću koja je bila ugrožena vatrom.
- Jedna kuća je bila ugrožena, ali je odbranjena - rekli su vatrogasci.
Dubrava kod Šibenika nalazi se u blizini Industrijske zone Podi.
(Kurir.rs/Index.hr)