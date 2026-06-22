Slušaj vest

Veliki broj vatrogasnih snaga gasi požar koji je danas popodne, usled grmljavinskog nevremena, izbio na Čiovu u blizini Gospe od Prizidnice, gde su vatrom zahvaćeni borova šuma i nisko rastinje. Vatrogasci očekuju da će do večeri požar staviti pod kontrolu.

Vatrogasci su nešto posle 16 časova dobili dojavu da na otvorenom prostoru gore borova šuma i nisko rastinje, i to na lokaciji Gospe od Prizidnice na južnoj strani Čiova, u Slatini.

Na teren su upućene vatrogasne snage operativnih područja Trogira, Kaštela i Splita, saopšteno je iz Županijskog vatrogasno-operativnog centra (ŽVOC).

Kanaderi u vazduhu, požar i na Hvaru

U gašenju učestvuje 51 vatrogasac sa 16 vozila, vatrogasni brod i dva kanadera.

- Teren koji gori i na kojem rade vatrogasci prilično je nepristupačan za pešake, ali srećom stigle su vazdušne snage koje nam mnogo pomažu - rekao je dežurni operativac u ŽVOC-u.

Za sada nije poznata površina zahvaćena požarom, jer je gašenje još u toku. Vatrogasci ističu da nema ugroženih objekata ni ljudi i nadaju se da će do mraka požar staviti pod kontrolu.

Požar je izbio i na ostrvu Hvar, na području Sveta Nedelja, gde je gašenje takođe u toku.

Četiri kanadera gase požar kod Šibenika, odbranjena jedna kuća

Požar koji je danas poslepodne izbio u Dubravi kod Šibenikai dalje je aktivan, a vatra je zahvatila oko 100 hektara trave, niskog rastinja i borove šume, saopšteno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Šibenik.

Dojava o požaru primljena je nešto pre 15 časova, a na terenu su angažovana 72 vatrogasca sa 24 vozila. U gašenju učestvuju i četiri kanadera. Vatrogasci su uspeli da odbrane jednu kuću koja je bila ugrožena vatrom.

- Jedna kuća je bila ugrožena, ali je odbranjena - rekli su vatrogasci.

Dubrava kod Šibenika nalazi se u blizini Industrijske zone Podi.