HOROR KOG ZAGREBA! Muškarac zapucao vazdušnom puškom na decu, jedno dete ranjeno
Zbog pucnjave koja je odjeknula Bihačkom ulicom u zagrebačkim Sesvetama u ponedeljak uveče, policija je bila primorana da interveniše i na kraju uhapsila 65-godišnjeg muškarca.
Prema prvim prikupljenim informacijama, oko 19:15 časova, nakon verbalnog sukoba, dotični muškarac je posegnuo za vazdušnom puškom i, stojeći u svom dvorištu, ispalio nekoliko metaka u ulicu, odnosno diabola, u pravcu troje dece koja su se nalazila na ulici. Tom prilikom je jedno dete pogodio u nogu, dok ostala deca, srećom, nisu povređena.
- Njemu je pružena medicinska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Zagreb, gde je utvrđeno da je lakše povređen, a osumnjičeni je uhapšen i odveden u policijsku stanicu na kriminalističku obradu - otkrila je policija, koja slučaj istražuje kao ugrožavanje života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.
(Kurir.rs/Jutarnji)