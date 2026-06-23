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Upravo to već više od dve decenije imaju priliku da nauče polaznici Fotosofije, besplatnog seminara za naprednu fotografiju čiji je osnivač i kreativni direktor zagrebački fotograf Damir Hoyka. Ovogodišnja, 21. Fotosofia, još jednom je učesnicima dočarala kako izgleda svakodnevica profesionalnog modnog fotografa.

U atmosferi koja je podsećala na pravu modnu kampanju, uz kompletnu produkciju, profesionalnu rasvetu, šminku, pažljivo osmišljene modne kombinacije i iskusne modele, polaznici su imali zadatak da kreiraju editorijal spreman za objavljivanje u modnim časopisima.

Za pripremu učesnika bio je zadužen Franjo Matković, nekadašnji polaznik pete generacije Fotosofije, koji je danas jedan od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa. Njegovo predavanje o tajnama modne fotografije predstavljalo je uvod u praktični deo seminara.

- Već na putu do predavanja preplavila su me sećanja na vreme kada sam i sam bio polaznik. Pokušavao sam da upijem svaki savet i naučim što više, pa mi je danas pomalo nestvarno što sam u ulozi predavača. Fotosofija je jedno od iskustava koje je ostavilo dubok trag u mom profesionalnom razvoju i posebno mi je drago što mogu da prenesem deo znanja koje sam stekao tokom godina rada - rekao je Matković.

Foto: Ahmetašević Fuad

"Ljudi uglavnom vide samo finalni produkt, ali ne i sav trud koji prethodi"

On je istakao da posao modnog fotografa nipošto nije lak, uprkos tome što javnost uglavnom vidi samo završnu fotografiju.

- Posao fotografa često je i fizički veoma zahtevan. Neretko je potrebno preneti veliku količinu opreme sa jedne lokacije na drugu, satima biti na nogama, raditi u svim vremenskim uslovima i ostati maksimalno koncentrisan od prvog do poslednjeg kadra. Ljudi uglavnom vide samo finalnu fotografiju, ali ne i sav trud koji joj prethodi. Kada na kraju sve izgleda spontano i jednostavno, to je rezultat ogromnog rada čitavog tima - objasnio je on.

Timski rad jedna je od osnovnih vrednosti Fotosofie, gde se posebna pažnja posvećuje razmeni znanja, iskustava i kreativnih ideja između različitih generacija fotografa.

- Izuzetno sam ponosan što su mnogi bivši polaznici Fotosofie, poput Franje Matkovića, danas među najuspešnijim fotografima u regionu. Fotosofija nije samo fotografski projekat. Kada biram polaznike, ne tražim samo dobre fotografe, već i ljude koji će godinama ostati deo ove zajednice, deliti znanje sa novim generacijama i pružati im podršku u profesionalnom razvoju. To je najvrednije što neko može da ponese sa Fotosofije, koja danas broji već 315 polaznika - istakao je Damir Hoyka.

Foto: Savić Veljko

Ovogodišnje modno snimanje održano je u zagrebačkom hotelu Zonar, iz hotelske kuće Maistra, čiji je moderan ambijent poslužio kao inspirativna scenografija za modni editorijal. Snimanje se odvijalo na više lokacija u hotelu, a vrhunac je usledio na 20. spratu, pored bazena sa panoramskim pogledom na Zagreb.

Minimalistički enterijer hotela dodatno je istakao modne kreacije koje su osmislile Ema Bukovac, Ines Peić Tukuljac i Lucija Cota, diplomirane dizajnerke mode sa Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom vanredne profesorke mr umetnosti Jasminke Končić.

Za angažovanje modela bila je zadužena Tihana Harapin Zalepugin, vlasnica modne agencije Talia Model, dok su pred objektive stali Viktorija Capan, Nela Hunski i Ema Marunović. Profesionalni izgled modela upotpunile su Monika Maček, Ivana Noršić i Mirela Bakran iz škole mode i dizajna Callegari, koje su bile zadužene za šminku i frizure.

Foto: Eni Lea Hoyka