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Dušan K. (36) iz Imotskog, kome se sudi za silovanje i pokušaj teške telesne povrede osamnaestogodišnje devojke u Splitu, završio je u bolnici dan pre kraja suđenja na Županijskom sudu u Splitu. U zatvorskoj ćeliji progutao je dva brijača i grickalicu za nokte, piše Dalmatinski portal.

Zbog hospitalizacije, današnje ročište nije održano, a nastavak postupka očekuje se nakon što se reši njegovo zdravstveno stanje.

Nije poznato koliko će dugo ostati na lečenju, ali vreme je ključni faktor u ovom slučaju, jer maksimalni zakonski rok pritvora ističe u nedelju. Ako do tada ne bude presude, moraće biti pušten na slobodu.

Slučaj šokirao javnost

Okrivljeni se sudi za slučaj koji je potresao hrvatsku javnost u junu 2024. godine. Prema optužnici, on je mladu devojku udario štapom u glavu nakon noćnog izlaska, nakon čega ju je silovao.

U istrazi, policija je zatražila pomoć građana i objavila snimke nadzornih kamera sa zgrade u Kmanu, u Splitu. Nedugo zatim, jedan muškarac je priveden, ali je istraga utvrdila da nije povezan sa tim teškim zločinom.

Dušan K. je uhapšen dve nedelje nakon napada i od tada se nalazi u istražnom zatvoru. Tokom postupka promenio je nekoliko advokata, a tražio je i izdvajanje određenih dokaza iz sudskog spisa. Ti zahtevi su takođe odlučeni u žalbenom postupku, što je dodatno produžilo trajanje suđenja.