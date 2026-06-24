DRAMA U SPLITU! U zatvoru progutao žilete i grickalicu dan pred suđenje za silovanje: Počela jeziva trka sa vremenom, U NEDELJU MORAJU DA GA PUSTE NA SLOBODU?
Dušan K. (36) iz Imotskog, kome se sudi za silovanje i pokušaj teške telesne povrede osamnaestogodišnje devojke u Splitu, završio je u bolnici dan pre kraja suđenja na Županijskom sudu u Splitu. U zatvorskoj ćeliji progutao je dva brijača i grickalicu za nokte, piše Dalmatinski portal.
Zbog hospitalizacije, današnje ročište nije održano, a nastavak postupka očekuje se nakon što se reši njegovo zdravstveno stanje.
Nije poznato koliko će dugo ostati na lečenju, ali vreme je ključni faktor u ovom slučaju, jer maksimalni zakonski rok pritvora ističe u nedelju. Ako do tada ne bude presude, moraće biti pušten na slobodu.
Slučaj šokirao javnost
Okrivljeni se sudi za slučaj koji je potresao hrvatsku javnost u junu 2024. godine. Prema optužnici, on je mladu devojku udario štapom u glavu nakon noćnog izlaska, nakon čega ju je silovao.
U istrazi, policija je zatražila pomoć građana i objavila snimke nadzornih kamera sa zgrade u Kmanu, u Splitu. Nedugo zatim, jedan muškarac je priveden, ali je istraga utvrdila da nije povezan sa tim teškim zločinom.
Dušan K. je uhapšen dve nedelje nakon napada i od tada se nalazi u istražnom zatvoru. Tokom postupka promenio je nekoliko advokata, a tražio je i izdvajanje određenih dokaza iz sudskog spisa. Ti zahtevi su takođe odlučeni u žalbenom postupku, što je dodatno produžilo trajanje suđenja.
Na današnjem ročištu trebalo je da bude izneta njegova odbrana, nakon čega su zakazane završne reči tužilaštva i odbrane. Presuda se očekivala do kraja ove nedelje, ali je razvoj događaja vezanih za zdravstveno stanje optuženog doveo do novog odlaganja postupka, navodi Dalmatinski portal.
(Kurir.rs/Dalmatinski portal)