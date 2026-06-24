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Zadarska policija je potvrdila da je muškarac koji je sinoć preminuo u bolnici od posledica teških povreda zadobijenih u tuči Milana Dračom. On je bivši gradski odbornik HDZ-a i dobrovoljac u Domovinskom ratu, piše Slobodna Dalmacija.

Tuča se dogodila u blizini groblja

Policija istražuje incident u naselju Bokanjac na periferiji Zadra, gde je sinoć oko 23:44 prijavljena tuča dvojice muškaraca.

Po dolasku na mesto događaja, policija je zatekla teško povređenog 51-godišnjaka, koji je prevezen u Opštu bolnicu Zadar, gde je tokom noći preminuo.

Osumnjičeni za umešanost u incident odmah je uhapšen i nad njim je u toku kriminalistička istraga u saradnji sa državnim tužilaštvom.

U blizini groblja, gde se tuča dogodila, pronađen je automobil za koji se sumnja da je korišćen tokom sukoba.

Ko je bio Milan Drača?

Milan Drača, rođen 1975. godine i poznat po nadimku Lala, bio je poznato lice u Zadru i svestrana, politički i društveno eksponirana ličnost u lokalnom kontekstu.

U javnosti je često sticao svoj specifični identitet - po nacionalnosti se izjašnjavao kao Srbin, a bio je i dugogodišnji član HDZ-a i dobrovoljac u Domovinskom ratu.

- Ja sam čovek, Zadarac, Dalmatinac, Srbin, i onaj Hrvat iz 'Lijepe naše', hrvatski vojnik i član HDZ-a i nikome neću dati ono što je moje: svoju domovinu, svoj maternji jezik, hrvatski, i neću dozvoliti nikome da voli ovaj grad i ovu zemlju više od mene - rekao je, prema pisanju 057portala, pre 15 godina, dodajući da je postao branitelj sa 16 godina.

U Gradsko veće je ušao kao predstavnik srpske nacionalne manjine sa liste HDZ-a, a kasnije je napustio stranku, javno kritikujući određene političke procese. Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te institucije pratile su kontroverze.

Zbog pretnji tadašnjem županu Stipi Zriliću nakon prestanka radnog odnosa, krivično je prijavljen. Drača je potom pokrenuo pravnu bitku i na kraju dobio spor protiv Hrvatske na Evropskom sudu za ljudska prava zbog povrede prava na pravično suđenje.

Po zanimanju je bio profesionalni diplomirani inženjer javne uprave. Nakon nekoliko konkursa i privremenih radova, u oktobru 2024. godine zvanično je izabran za opštinskog čuvara u Upravnom odeljenju za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine grada Zadra.