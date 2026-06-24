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Predsednik Hrvatske Zoran Milanović oduzeo je ratna odlikovanja ratnom zločincu Branimiru Glavašu koji je nedavno u ponovljenom postupku pravosnažno osuđen zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, objavljeno je danas u Zagrebu.

Po odluci objavljenoj u Narodnim novinama, Glavašu se oduzimaju odlikovanja i priznanja "Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom", "Red kneza Domagoja s ogrlicom", "Red bana Jelačića", "Red Ante Starčevića", "Red hrvatskog trolista", "Spomenica Domovinskog rata" i "Spomenica domovinske zahvalnosti".

Predsednik je odluku doneo nakon presude Visokog krivičnog suda Republike Hrvatske kojom je Glavaš proglašen krivim za ratne zločine.

Glavašu je odlikovanja, a posebnom odlukom i generalski čin, 2010. oduzeo ;tadašnji predsednik Ivo Josipović iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Milanović je tokom prvog predsedničkog mandata u maju 2021. Glavašu na njegov zahtev vratio oduzetih sedam odlikovanja i čin general-bojnika pozivajući se na odluku Ustavnog sud iz 2015. Taj sud je poništio raniju pravosnažnu osuđujuću presudu Glavašu i iz formalnih razloga vratio postupak na početak, odnosno zbog sporenja od kojeg datuma Ženevska konvencija važi za Hrvatsku.

Odluka Zorana Milanovića koji je za predsednika dva puta izabran kao kandidat Socijaldemokratske partije (SDP) i stranaka levog centra, tada je izazvala oštre kritike u delu javnosti, a Milanović je najavio da će odlikovanja ponovo oduzeti ako Glavaš bude pravosnažno osuđen što se sada i dogodilo.

Ratni zločinac Branimir Glavaš Foto: Profimedia

Visoki krivični sud potvrdio je 10. juna presudu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim Srbima 1991. u slučajevima poznatim kao "Garaža" i "Selotejp". Još troje suoptuženih osuđeno je na zatvorske kazne od tri i četiri godine.

Time je postala pravosnažna presuda Županijskog suda u Zagrebu iz oktobra 2023. protiv Glavaša i još tri osobe zbog zločina nad civilnim stanovništvom. Glavaš je ranije već izdržao zatvorske kazne zbog tih zločina.

Maratonski sudski postupak protiv Glavaša, kao prvog političara kojem se sudilo za ratni zločin, trajao je gotovo 20 godina, a obeležili su ga mnogobrojni prekidi i ponavljanje postupaka, a i njegovo bekstvo u BiH čije državljanstvo ima uz hrvatsko.

Na prvom suđenju 2009. Glavaš i ostali su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, ali je Glavaš uoči izricanja pobegao u susednu državu gde je i izdržao većinu osmogodišnje kazne. Ustavni sud je 2015. ukinuo tu presudu, a Glavašu i ostalima dve godine kasnije počelo je novo suđenje, koje je prekinuto i počelo ispočetka 2021.

Na poslednjem suđenju u sudu u Zagrebu je prvostepeno osuđen na sedam godina zatvora, ali nije završio u zatvoru, jer je, prema obrazloženju, Ustavni sud 2015. utvrdio da je izdržao pet godina, dva meseca i 27 dana zatvorske kazne.