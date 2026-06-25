Dečak je zadobio po život opasne povrede glave nakon pada sa električnog trotineta . Lekari u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar svim snagama su se borili za njegov život, ali nisu uspeli da ga spasu.

Prema dostupnim informacijama, grupa dece igrala se u blizini kanala za navodnjavanje u okolini Metkovića. Jedno od dece na mesto okupljanja došlo je električnim trotinetom, nakon čega su se dečaci međusobno smenjivali u vožnji. Kada je na red došao petnaestogodišnjak, krenuo je trotinetom, ali je ubrzo izgubio kontrolu i pao. Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške telesne povrede.