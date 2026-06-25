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Dečak (15) iz okoline Metkovića, koji je u utorak pao sa trotineta, preminuo je juče u bolnici, javlja Dubrovački dnevnik.

Dečak je zadobio po život opasne povrede glave nakon pada sa električnog trotineta. Lekari u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar svim snagama su se borili za njegov život, ali nisu uspeli da ga spasu.

Prema dostupnim informacijama, grupa dece igrala se u blizini kanala za navodnjavanje u okolini Metkovića. Jedno od dece na mesto okupljanja došlo je električnim trotinetom, nakon čega su se dečaci međusobno smenjivali u vožnji. Kada je na red došao petnaestogodišnjak, krenuo je trotinetom, ali je ubrzo izgubio kontrolu i pao. Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške telesne povrede.

Kako saznaje Dubrovački dnevnik, električni trotinet bio je znatno veće snage nego što je zakonom dozvoljeno.

Kurir.rs/Dubrovački dnevnik

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