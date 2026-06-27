Slušaj vest

Više od mesec dana zagrebački kriminalisti bezuspešno tragaju za muškarcem sa snimka video-nadzora zbog seksualnog zločina u zagrebačkoj Dubravi, počinjenog u noći između 22. i 23. maja ove godine.

Video-nadzor jednog objekta u Donjoj Dubravi snimio ga je dvadesetak minuta pre ponoći 22. maja, svega nekoliko sati pre izvršenja krivičnog dela.

Iz Policijske uprave Zagreb navode da je nepoznati počinilac izvršio krivično delo protiv polne slobode iz Glave XVI Krivičnog zakona. U ovu grupu spadaju krivična dela poput silovanja, seksualnog zlostavljanja dece, iskorišćavanja dece za pornografiju, podvođenja dece, mamljenja, kao i vršenja bludnih radnji pred detetom. Za svako od ovih dela zaprećene su višegodišnje zatvorske kazne.

Potraga za muškarcem u hrvatskoj Dubravi Foto: Pu Zagrebačka

– Na fotografijama se nalazi osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom krivičnom delu. Reč je o muškarcu starom između 40 i 50 godina, srednje telesne građe, visokom oko 175 centimetara, ćelavom, koji je u trenutku snimanja bio obučen u crnu majicu kratkih rukava i crne pantalone. Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi sa fotografije, pozivamo ih da nas o tome obaveste pozivom na broj 192 – apeluju iz zagrebačke policije.

Policija napominje da se korisne informacije mogu dostaviti i putem imejl adresa zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Ne propustiteBosna i HercegovinaTOPLOTNI TALAS STIGAO U SRPSKI KOMŠILUK! Aktiviran NARANDŽASTI meteoalarm, prže se na ekstremnim temperaturama - upućen hitan apel javnosti
termometar.jpg
Crna GoraNEVIĐENA BAHATOST NA PROKLETIJAMA: Poljski turisti prijavili da su zaglavljeni u steni, spasioci pošli u akciju po lošim uslovima i zatekli ih NA LIVADI
720495605_1443929431101364_6873875832597357203_n.jpg
Crna GoraUHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA PALJENJE VOZILA SUPRUGE POLICAJCA U PODGORICI: Policija traga za saučesnikom
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraKRIVIČNE PRIJAVE PROTIV 15 OSOBA U CRNOJ GORI: Bespravnom gradnjom oštetili budžete opština za više od pola miliona evra
17714090511729517342policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg