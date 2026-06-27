POLICIJA UPUTILA HITAN APEL! Muškarac u crnom seje stah u Dubravi, ako ga primetite, ODMAH okrenite 192! (FOTO)
Više od mesec dana zagrebački kriminalisti bezuspešno tragaju za muškarcem sa snimka video-nadzora zbog seksualnog zločina u zagrebačkoj Dubravi, počinjenog u noći između 22. i 23. maja ove godine.
Video-nadzor jednog objekta u Donjoj Dubravi snimio ga je dvadesetak minuta pre ponoći 22. maja, svega nekoliko sati pre izvršenja krivičnog dela.
Iz Policijske uprave Zagreb navode da je nepoznati počinilac izvršio krivično delo protiv polne slobode iz Glave XVI Krivičnog zakona. U ovu grupu spadaju krivična dela poput silovanja, seksualnog zlostavljanja dece, iskorišćavanja dece za pornografiju, podvođenja dece, mamljenja, kao i vršenja bludnih radnji pred detetom. Za svako od ovih dela zaprećene su višegodišnje zatvorske kazne.
– Na fotografijama se nalazi osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom krivičnom delu. Reč je o muškarcu starom između 40 i 50 godina, srednje telesne građe, visokom oko 175 centimetara, ćelavom, koji je u trenutku snimanja bio obučen u crnu majicu kratkih rukava i crne pantalone. Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi sa fotografije, pozivamo ih da nas o tome obaveste pozivom na broj 192 – apeluju iz zagrebačke policije.
Policija napominje da se korisne informacije mogu dostaviti i putem imejl adresa zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.
(Kurir.rs/Jutarnji)