Iz Policijske uprave Zagreb navode da je nepoznati počinilac izvršio krivično delo protiv polne slobode iz Glave XVI Krivičnog zakona. U ovu grupu spadaju krivična dela poput silovanja, seksualnog zlostavljanja dece, iskorišćavanja dece za pornografiju, podvođenja dece, mamljenja, kao i vršenja bludnih radnji pred detetom . Za svako od ovih dela zaprećene su višegodišnje zatvorske kazne.

– Na fotografijama se nalazi osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom krivičnom delu. Reč je o muškarcu starom između 40 i 50 godina, srednje telesne građe, visokom oko 175 centimetara, ćelavom, koji je u trenutku snimanja bio obučen u crnu majicu kratkih rukava i crne pantalone. Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi sa fotografije, pozivamo ih da nas o tome obaveste pozivom na broj 192 – apeluju iz zagrebačke policije.