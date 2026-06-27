MUŠKARAC (28) SE UTOPIO U JEZERU JARUN! Oko 22 časa ušao u vodu, a nakon kratkog vremena više nije izronio! Bio u društvu mladića (29) i devojke (26)
Zagrebačka policija saopštila je da se sinoć oko 22 časa na Jarunu u Zagrebuutopio muškarac.
- U petak, 26. juna, oko 22:20 časova, na području Trešnjevke, u jezeru Jarun, tokom kupanja utopio se 28-godišnji muškarac. Uviđajem je utvrđeno da je 28-godišnjak oko 15 časova došao na jezero zajedno sa poznanicima, 29-godišnjim muškarcem i 26-godišnjom devojkom - navodi se u saopštenju policije.
Dalje se navodi da je muškarac oko 22 časa ušao u jezero, a nakon kratkog vremena više nije izronio.
- Poznanici i građani primetili su telo, izvukli ga na obalu i pozvali Hitnu pomoć, ali je muškarac preminuo. Na telu nisu uočene povrede koje bi upućivale na to da je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela. Telo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu - saopštila je policija.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Foto: Ilustracija)