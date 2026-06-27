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Zagrebačka policija saopštila je da se sinoć oko 22 časa na Jarunu u Zagrebuutopio muškarac.

- U petak, 26. juna, oko 22:20 časova, na području Trešnjevke, u jezeru Jarun, tokom kupanja utopio se 28-godišnji muškarac. Uviđajem je utvrđeno da je 28-godišnjak oko 15 časova došao na jezero zajedno sa poznanicima, 29-godišnjim muškarcem i 26-godišnjom devojkom - navodi se u saopštenju policije.

Dalje se navodi da je muškarac oko 22 časa ušao u jezero, a nakon kratkog vremena više nije izronio.