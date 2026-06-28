Slušaj vest

U nedelju oko 11:25 sati okolinu Zadra je pogodio zemljotres. Zvanični podaci o zemljotresu još uvek nisu izašli, a na stranici EMSC je više od sto korisnika prijavilo zemljotres.

Građani su ostavili brojne komentare: "Čulo se kao grmljavina", "Lagana tutnjava", "Jaka eksplozija", "Grmljavina u trajanju od nekoliko sekundi", "Podrhtavanje i buka poput eksplozije".

(Kurir.rs/N1/Nacional)

Ne propustiteHrvatskaBIVŠI ODBORNIK HDZ NASMRT PRETUČEN! Milan Drača preminuo u bolnici u Zadru od posledica prebijanja, za sebe govorio "Ja sam Srbin, hrvatski vojnik i član HDZ"
shutterstock-2190898745.jpg
HrvatskaSULUDO PRETICANJE IH ODVELO PRAVO U SMRT! Isplivao snimak neposredno pre stravične nesreće kod Zadra, jedan detalj na vozaču bio je KOBAN! (VIDEO)
Screenshot 2026-06-09 094359.png
HrvatskaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ZADRA! Vozač preticao kolonu bez kacige, on i devojka ostali na mestu mrtvi! Motocikl se raspao na KOMADE (FOTO)
profimedia-0948748681.jpg
HrvatskaTRAGEDIJA U HRVATSKOJ: Dvoje mrtvih u stravičnom sudaru
Hrvatska policija