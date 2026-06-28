U nedelju oko 11:25 sati okolinu Zadra je pogodio zemljotres
Hrvatska
JAK ZEMLJOTRES KOD ZADRA! "Čulo se kao grmljavina, podrhtavanje i buka poput eksplozije"
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U nedelju oko 11:25 sati okolinu Zadra je pogodio zemljotres. Zvanični podaci o zemljotresu još uvek nisu izašli, a na stranici EMSC je više od sto korisnika prijavilo zemljotres.
Građani su ostavili brojne komentare: "Čulo se kao grmljavina", "Lagana tutnjava", "Jaka eksplozija", "Grmljavina u trajanju od nekoliko sekundi", "Podrhtavanje i buka poput eksplozije".
(Kurir.rs/N1/Nacional)
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