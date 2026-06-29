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Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje, saopštila je stranica Vatrogasci 193. Gašenje požara otežavaju suvo tlo i vetar.

1/5 Vidi galeriju Požar na ostrvu Vis u Hrvatskoj Foto: Facebook/Vatrogasci - 193

Na intervenciju su izašle sve raspoložive vatrogasne snage sa ostrva. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla već u prvom satu brzo širio.

Dodatni problem predstavljao je i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice u Komiži, duvao brzinom od oko 4 metra u sekundi, što je bilo dovoljno da doprinese daljem širenju vatre.

Vis je jedno od najpoznatijih hrvatskih ostrvskih letovališta, iako je mirniji i manje komercijalan od, na primer, Hvara ili Brača.

Poznat je po kristalno čistom moru i uvalama, plažama poput Stiniva, koja je među najpoznatijima u Hrvatskoj, Modroj špilji na obližnjem ostrvu Biševo, jednoj od najposećenijih prirodnih atrakcija na Jadranu, gradu Komiža, poznatom po ribarskoj tradiciji, i gradu Vis, tome što je decenijama bio vojna zona bivše Jugoslavije, zbog čega je dugo bio zatvoren za strane turiste, pa je sačuvao autentičan izgled.