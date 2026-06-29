ČUVENO LETOVALIŠTE NA JADRANU U PLAMENU! Vatrena stihija se širi velikom brzinom, jak vetar POTPIRUJE požar, vatrogasci daju sve od sebe, JEZIV PRIZOR! (VIDEO)
Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje, saopštila je stranica Vatrogasci 193. Gašenje požara otežavaju suvo tlo i vetar.
Na intervenciju su izašle sve raspoložive vatrogasne snage sa ostrva. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla već u prvom satu brzo širio.
Dodatni problem predstavljao je i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice u Komiži, duvao brzinom od oko 4 metra u sekundi, što je bilo dovoljno da doprinese daljem širenju vatre.
Vis je jedno od najpoznatijih hrvatskih ostrvskih letovališta, iako je mirniji i manje komercijalan od, na primer, Hvara ili Brača.
Poznat je po kristalno čistom moru i uvalama, plažama poput Stiniva, koja je među najpoznatijima u Hrvatskoj, Modroj špilji na obližnjem ostrvu Biševo, jednoj od najposećenijih prirodnih atrakcija na Jadranu, gradu Komiža, poznatom po ribarskoj tradiciji, i gradu Vis, tome što je decenijama bio vojna zona bivše Jugoslavije, zbog čega je dugo bio zatvoren za strane turiste, pa je sačuvao autentičan izgled.
Tokom letnje sezone Vis privlači veliki broj domaćih i stranih turista, pa je vest o požaru na tom ostrvu posebno značajna jer se dešava usred turističke sezone.
(Kurir.rs/Dalmacija Danas)