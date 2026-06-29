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Iako su se dogovorili da vrate gumu čim se vrati u Split, on tvrdi da je drugi vozač nakon toga prestao da ga kontaktira.

Svoje neprijatno iskustvo podelio je u Fejsbuk grupi "Prometne zgode i nezgode", gde je opisao kako je u dobroj veri stao da pomogne vozaču Audija koji je putovao prema Orebiću.

- Želeo bih da se zahvalim gospodinu kom sam se zaustavio na autoputu u pravcu Ploča jer je čoveku pukla guma na njegovom Audiju. Ponudio sam mu pomoć i dao mu svoju rezervnu gumu. On ju je promenio kako bi mogao da nastavi put sa gospođom prema Orebiću.

Razmenili smo brojeve i dogovorili se da kada stigne u Split, ja pokupim rezervnu gumu. Razgovarali smo nekoliko dana kasnije, rekao je da ga pozovem sutra da se dogovorimo, i od tada mi se nije javljao na telefon. Zato, dozvolite mi da mu se zahvalim što je bio takav kreten i što nije hteo da se javi niti vrati gumu - napisao je razočarani vozač.

Njegova objava je brzo privukla veliki broj komentara, a mnogi su stali na njegovu stranu i poručili mu da ne dozvoli da ga ovo iskustvo obeshrabri da pomaže drugima.

- Ne gubi poverenje i ljubaznost. Siguran sam da nas ima više dobrih i dobronamernih nego ovih drugih. Na njegovu dušu i čast.

- Pa, za to moraš imati obraz kao đon od kopačke... Ne brini, uvek je bilo i uvek će biti takvih neljudi. Ti si pokazao da si čovek, a on je ništa.

- Ne brini, karma će učiniti svoje.