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Automobil u kojem se nalazila porodica sa dvoje male dece sleteo je sa puta i prevrnuo se na krov u potok. O događaju je na svojim društvenim mrežama obavestio DVD Hrvatska Kostajnica.

Vatrogasci su dojavu o nesreći sa više povređenih osoba primili u 18:44 časova. Na teren je izašlo sedam vatrogasaca sa dva vozila. Na mestu nesreće već je bio tim Hitne medicinske pomoći iz Hrvatske Kostajnice, a ubrzo im se pridružio i tim iz Sunje, kao i dve policijske patrole.

1/5 Vidi galeriju Auto sleteo sa puta, povređeni trudnica i dete Foto: Facebook/DVD Hrvatska Kostajnica

Po dolasku na intervenciju, vatrogasci su zatekli vozilo prevrnuto na krov u potoku. Odmah su se pridružili timu Hitne pomoći u izvlačenju i imobilizaciji povređene trudnice na spasilačku dasku.

U nesreći su povređeni trudnica i jedno dete. Vatrogasci su takođe detaljno pregledali vozilo kako bi se uverili da u njemu nema drugih osoba.

U objavi su vatrogasci podelili i dirljiv trenutak sa drugim detetom iz automobila, trogodišnjim dečakom. Usred haosa, jedan od vatrogasaca ga je upitao da li će ih posetiti i provozati se vatrogasnim kamionom kada mu brat ozdravi.

- Zenice su mu se u trenutku raširile - napisali su vatrogasci, prepričavajući dečakov odgovor: "Da, da, jedva čekam."

Ali dečak se odmah potom rastužio i kroz suze dodao da tata sada mora da kupi novi auto.

- Dovoljno mali da mu vatrogasni kamion i dalje bude čudo. Dovoljno veliki da u tom trenutku shvati da se dogodilo nešto ozbiljno - opisali su vatrogasci, ističući da u takvim situacijama moraju ostati smireni zbog onih koji to više ne mogu.

Iz DVD-a Hrvatska Kostajnica zahvalili su timovima Hitne medicinske službe iz Hrvatske Kostajnice i Sunje, kao i prolaznicima koji su se zatekli na mestu nesreće i prvi pritekli u pomoć do dolaska hitnih službi.