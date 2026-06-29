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Društvenim mrežama kruži snimak, očigledno snimljen na hrvatskim putevima, koji prikazuje zabrinjavajuću, ludu vožnju vozača kamiona.

Na snimku se vidi kako vozač ljulja svoj kamion i skoro se sudari direktno sa autobusom koji dolazi iz suprotnog smera. „Ne u autobus, ne u autobus“, kažu devojke koje snimaju video.

Vozač više puta prelazi u suprotnu traku i skreće sa puta na travnatu površinu i trotoar.

Devojke na snimku pitaju gde je policija i govore kako su ih ranije zvale.

(Kurir.rs/Indeks)

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