Društvenim mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću ludu vožnju vozača kamiona
Hrvatska
ZA DLAKU IZBEGNUTA KATASTROFA, JEZIV SNIMAK! Ludačka vožnja kamiondžije umalo izazvala MASAKR na putu: "Ne u autobus, neee!" (VIDEO)
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Društvenim mrežama kruži snimak, očigledno snimljen na hrvatskim putevima, koji prikazuje zabrinjavajuću, ludu vožnju vozača kamiona.
Na snimku se vidi kako vozač ljulja svoj kamion i skoro se sudari direktno sa autobusom koji dolazi iz suprotnog smera. „Ne u autobus, ne u autobus“, kažu devojke koje snimaju video.
Vozač više puta prelazi u suprotnu traku i skreće sa puta na travnatu površinu i trotoar.
Devojke na snimku pitaju gde je policija i govore kako su ih ranije zvale.
(Kurir.rs/Indeks)
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