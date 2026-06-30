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Nakon dana obeleženog rekordnim vrućinama, delove Dalmacije pogodila je jaka grmljavina praćena obilnom kišom, grmljavinom, a na nekim mestima i gradom.

Nestabilno vreme se prvo razvilo nad južnim delom Dalmacije, gde su izraženiji pljuskovi pogodili područje od Biokova do Dubrovnika.

Najobilnija kiša pala je na širem području Vrgorca, gde je lokalno izmereno oko 25 litara padavina po kvadratnom metru, dok je na nekim lokacijama zabeležen i grad.

Kako se padavinski sistem kreće od istoka ka zapadu, oluja se tokom večeri proširila ka obali. Obilni pljuskovi pogodili su Omiš i Žrnovnicu, a Sinj je bio među područjima pogođenim naglom promenom vremena.

Čitateljka Večernjeg je snimila dolazak nevremena u Sinj, gde je, kako kaže, temperatura pala sa čak 40 na 23 stepena Celzijusa za samo pet minuta. Sniamk prikazuje jak pljusak i naglu promenu vremena nakon izuzetno vrućeg dana.

Oluja je usledila nakon rekordne temperature u Splitu. Grad je tokom popodneva dva puta oborio svoj prethodni temperaturni rekord, a živa je nakratko porasla na 39,6 stepeni Celzijusa.

Fotografije i video snimci nevremena se brzo šire društvenim mrežama. Mnogi građani dele scene nevremena iz različitih delova Dalmacije.

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Rekordi i u Šibeniku i Zadru

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 11 časova, meteorološka stanica u Šibeniku izmerila je čak 37,7 stepeni Celzijusa. To je temperatura vazduha merena u kontrolisanim uslovima, u hladu i dva metra iznad zemlje, piše Zadarski list.

Ovim je oboren junski temperaturni rekord u Šibeniku koji je važio skoro 19 godina. Prethodna najviša junska temperatura u gradu zabeležena je 25. juna 2007. godine.

Novi rekord je postavljen i u Zadru, gde je temperatura vazduha u isto vreme dostigla 36,1 stepen. Ovo je premašilo prethodnu najvišu junsku vrednost, zabeleženu 28. juna 2019. godine.

Prema rečima meteorologa, nestabilno vreme će se nastaviti i u sredu, kada su ponovo mogući lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina. Postepena stabilizacija vremena očekuje se od četvrtka, dok će bura doneti osetnije osveženje krajem nedelje.