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Nakon nagle promene vremena i rekordnih temperatura, snažno nevreme praćeno grmljavinom, olujnim vetrom, obilnom kišom i lokalnim gradom pogodilo je veći deo srednje Dalmacije.

Ova meteorološka situacija uzrokovala je izbijanje tri požara na otvorenom prostoru - na ostrvu Čiovu, u Kaštel Sućurcu i iznad Orebića na poluostrvu Pelješac.

Najteža situacija trenutno je na Čiovu, gde je požar izbio nakon udara munje tokom popodneva na području mesta Žedno i ubrzo se približio kućama.

Vatrogasci naglašavaju da je reč o velikoj vatrenoj stihiji, zbog čega su na teren odmah upućene snage iz Trogira, Kaštela, Solina i Splita, a podnet je i zahtev za raspoređivanje dodatna četiri vatrogasna vozila.

Požar koji je izbio na području Čiova nastavlja da se širi, a zbog pretnje po stanovništvo i turiste pominje se evakuacija dela Okruga Gornjeg, piše Dalmacija Danas.

Sve raspoložive ekipe ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu pre pada sumraka. Pored ovog lokaliteta, vatrogasne jedinice aktivno gase vatru i u Kaštel Sućurcu.

Gotovo istovremeno, dojava o požaru stigla je i sa poluostrva Pelješac, gde gori otvoreni prostor iznad Orebića, a vatrogasne jedinice su odmah poslate na lice mesta.

Iako zvanične informacije o uzrocima i tačnom obimu štete još uvek nisu objavljene, situaciju na svim požarištima dodatno komplikuju jaki udari vetra koji prate ovu oluju i znatno otežavaju rad vatrogasaca.