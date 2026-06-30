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Svadbe na Balkanu su poznate po dobroj atmosferi, tradiciji i pokojem nepredviđenom skandalu, ali s vremena na vreme pojavi se snimak koji pomeri sve granice i postane apsolutni internet fenomen. Upravo to se dogodilo na jednom venčanju u Hrvatskoj, gde je mlada preuzela glavnu ulogu u šouu koji gosti, a ni milioni na društvenim mrežama, nikada neće zaboraviti.

Snimak je brzinom svetlosti postao viralan, a potez ove mlade podelio je javnost - dok jedni plaču od smeha, drugi su u potpunom šoku.

Akrobacija usred podijuma prekinula svadbu

Sve je počelo kao uobičajena zabava uz muziku, ples i raspoloženje na podijumu. Međutim, u jednom trenutku, mlada je rešila da pokaže svoje akrobatske veštine i atmosferu dovede do usijanja.

Bez ikakvog ustručavanja, usred svečane sale, mlada se spustila na pod i napravila savršen stoj na rukama! U tom sekundu, pod uticajem gravitacije, teška i raskošna venčanica je pala preko njene glave. Ipak, ispostavilo se da ovo nije bio nimalo slučajan incident, već proračunat trik koji je mlada detaljno isplanirala.

Hit natpis na belom šortsu

Kada je haljina spala, gosti su imali šta i da vide. Mlada je ispod venčanice nosila specijalno pripremljen beli šorts, a preko cele zadnjice stajao je ogroman crni natpis koji je savršeno opisao trenutnu situaciju: "Žena naopako".